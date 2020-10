Több erdélyi színház is halasztja előadásait koronavírusos fertőzés miatt

Megbetegedés, illetve a fertőzés gyanúja miatt több erdélyi színház vezetősége is úgy döntött: halasztja az előadásait.



A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata pár napja arról írt, hogy felmerült a fertőzés gyanúja, ezért a munkatársaik egészségének megóvása érdekében az előadások törlése mellett döntött a társulat vezetése. Hozzátették: a rendelkezés a saját székhellyel rendelkező Brighella Bábtagozatot nem érinti. Információink szerint a vizsgálatok visszaigazolták a gyanút.



A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház közleménye szerint dupla bemutatót kénytelenek lemondani egyik munkatársuk megbetegedése miatt. „Két bemutatót tervezett október első hetére a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház: egy szabadtéri és egy nagyszínpadi stúdióelőadást mutatott volna be a héten a társulat. A hétszépségű királykisasszony című szabadtéri bábos játékot Benedek Elek meséi alapján Lukács Emőke írta és rendezte. Az interaktív mesés kalandozást sajnos, koronavírus megbetegedés miatt nem tudjuk a tervezett időpontban bemutatni, valamint az októberre tervezett előadásokat kénytelenek vagyunk egy későbbi időpontra halasztani, annak érdekében, hogy tudjunk minden biztonsági intézkedést meghozni nézőink és társulatunk védelmében.



A koronavírus-járvány első hulláma alatt állt össze az Esti próba című előadás, amelyet Kiss Csaba kortárs drámaíró szövegéből Tóth Árpád, a társulat színésze állított színpadra, „kamaradráma zongorára” műfaji megjelöléssel, melynek bemutatóját ugyancsak kényszerül halasztani a színház.



Az elmaradó előadásokat új időpontban tűzzük műsorra, a megvásárolt jegyek érvényesek maradnak, illetve kérésre a jegyek ára visszaigényelhető” – írják közleményükben a székelyudvarhelyi színház vezetői.



Emellett a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház is arról írt kedd este, hogy ideiglenesen felfüggesztik a tevékenységüket. „A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház prioritásának tekinti nézői és alkalmazottai egészségét és biztonságát, igyekszünk minimalizálni minden lehetséges veszélyt, és minden esetben meghozzuk a szükséges óvintézkedéseket. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház teljes területét fertőtlenítettük, ám a színház vezetőségének döntése értelmében október 6-ai kezdettel, a helyzet megoldásáig közönség előtti tevékenységünket ideiglenesen felfüggesztettük” – áll a közleményükben.







Nyitókép: A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épülete. Forrás: wikipedia.org

