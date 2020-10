A Brassói Táblabíróság keddi jogerős ítéletének értelmében nem kell kitűzni a román zászlót Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának a tornyára a város "magyar megszállás alóli felszabadítása" emlékére.



Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A táblabíróság elutasította a román nyelv és szimbólumok kizárólagosságáért pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) fellebbezését a hasonló elsőfokú ítélet ellen. A felperes tavaly nyílt levélben kérte a Védelmi Minisztériumot, a Belügyminisztériumot, Kovászna megye prefektusát, a háborús veteránok szervezeteit és a székelyföldi román egyesületeket, hogy az ügy fontossága miatt lépjenek be a perbe, de egyedül maradt a felperes oldalon.



Amint az egyesület elnöke, Dan Tanasa az ítéletet kommentáló blogbejegyzésében megemlítette: "a Védelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, valamint a Kovászna Megyei Törvényszék és a Brassói Táblabíróság bírái tétlenül végignézték, amint egy RMDSZ-es polgármester levizeli a románok történelmét és méltóságát".



A szélsőséges magyarellenességéről ismert Dan Tanasa felidézte: a zászlót Nicolae Spiroiu védelmi miniszter jelenlétében tűzték ki a toronyra 1994. szeptember 8-án, Sepsiszentgyörgy "idegen megszállás alóli felszabadításának 50. évfordulóján", Antal Árpád polgármester azonban 2015-ben az épület felújítása során eltávolíttatta onnan. A polgármester arra hivatkozott, hogy a toronyra az eredetinek megfelelő toronydísz került, amely a villámhárító szerepét is betölti, és nem teszi lehetővé a zászló kitűzését. Ennek ellenére engedélyezte, hogy évről évre, az 1944-es román bevonulás évfordulóján egy napra kitűzzék a román zászlót a toronyra.



Antal Árpád korábban kijelentette, a törvény értelmében Románia és az Európai Unió zászlaját a közhivatalok homlokzatára kell kitűzni, és a sepsiszentgyörgyi városháza homlokzatán ott lobog mindkét zászló. Hozzátette: reméli, hogy a törvényt úgy módosítja a román parlament, hogy e zászlók mellett a városzászlónak és a magyar közösség zászlajának is helyet biztosítanak.



A polgármester arra utalt, hogy éppen Dan Tanasa egyesülete perelt be számtalan székelyföldi önkormányzatot azért, mert nemcsak azokat a zászlókat és nemcsak oda tűzték ki, ahová a törvény előírja. A kormány megyei képviseletét ellátó prefektus és az ADEC keresetei nyomán a bíróságok szűken értelmezték a törvényt, és eltávolíttatták az épületekről a törvényben elő nem írt, de nem is tiltott székely zászlót.



Sepsiszentgyörgyön évek óta feszültség forrása a polgármesteri hivatal tornyára kitűzött román zászló. A város korábbi polgármesterére, Albert Álmosra 2002-ben tetemes pénzbírságot rótt ki a prefektus, amiért eltávolíttatta a toronyról a zászlót, és a bírságot a volt polgármesternek bírósági úton sem sikerült érvényteleníttetnie. 2010-ben azonban az Emberi Jogok Európai Bírósága kártérítés fizetésére kötelezte a román államot amiatt, hogy a bíróságok indoklás nélkül utasították el a volt polgármester zászlóügyben benyújtott fellebbezését. (MTI)



Nyitókép: A sepsiszentgyörgyi városháza. Forrás: Facebook

