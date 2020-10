Japán sztrájk a Sanitasnál - „Az egészségügyi dolgozók fizikailag és szellemileg is kimerültek”

Japán sztrájkba kezdett szerdán az egészségügyi dolgozókat tömörítő Sanitas Szakszervezeti Szövetség.



Az érdekvédelmi szövetség Facebook-oldalán közzétett közleményben emlékeztetnek, október 7-e a tisztes munka világnapja, és a tisztes munka korrekt bérezést, biztonságos munkafeltételeket, szakmai fejlődési lehetőséget, szabad véleménynyilvánítást, a döntéshozatalban való aktív részvételt, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséget feltételez. Ugyanakkor a Nemzetközi Munkaszervezet azt javasolja a világ kormányainak, hozzanak a tisztes munkát biztosító intézkedéseket, ez ugyanis alapfeltétele a szegénység csökkentésének, a fenntartható és méltányos fejlődésnek.



A közlemény hangsúlyozza, a Sanitas kénytelen volt japánsztrájkot kirobbantani ezen a napon, így próbálva meg felhívni a figyelmet arra, hogy a romániai egészségügyi alkalmazottak "fizikailag és szellemileg is kimerültek ebben az időszakban, diszkriminálják őket", ugyanakkor megvetésnek vannak kitéve "a beígért és esetenként törvénybe is foglalt, a valóságban azonban oda nem ítélt" juttatások túlzott mediatizálása révén. "Sőt mi több: ezek az alkalmazottak vannak a leginkább kitéve a koronavírussal való megfertőződés kockázatának, 25 új fertőzött közül 1 egészségügyi dolgozó" - írják.



A szakszervezeti szövetséghez tartozó egészségügyi alkalmazottak tiltakozó akcióba kezdtek szerdán, de folytatják a munkát, hogy ne veszélyeztessék a páciensek életét, ugyanakkor elvárják a hatóságoktól, hogy ehhez hasonló tisztelettel kezeljék őket.



"És legalább a tizenkettedik órában értsék meg, hogy be kell tartaniuk a törvényt, tiszteletben kell tartaniuk az egészségügyi dolgozók jogait" - áll még a közleményben.(agerpres)







