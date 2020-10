G4media: átlagosan mindössze a szavazók 16%-a választotta meg a megyeszékhelyek polgármestereit

A g4media.ro portál elemzése szerint az idei helyhatósági választásokon a városok lakosságának igen kis hányada döntötte el, ki a legyen a település polgármestere.



Ennek egyik oka az, hogy – vélhetően a járvány miatt – szeptember 27-én meglehetősen alacsony volt a részvételi arány (a megyeszékhelyek esetén átlagosan 34,3%). A másik ok pedig az (és nyilván ez a fontosabb), hogy egy fordulóban választottuk meg a polgármestereket. Azaz nem kellett a győzelemhez a leadott voksok több mint 50%-át megszereznie egy jelöltnek – aki a legtöbb szavazatot kapta, az nyert.



A g4media a cikkében viszont azt is vizsgálta, hogy alakulnak az arányok, ha nemcsak azokat vesszük figyelembe, akik elmentek szavazni, hanem azokat is, akik nem voksoltak. A 16% körüli átlag tehát úgy jött ki, hogy a nyertesekre leadott szavazatok számát arányították azokéval, akik szavazati joggal rendelkeztek az adott településen.



A portál azt is megjegyzi: a megyeszékhelyek polgármestereinek kb. fele úgy nyert, hogy a szavazásra jogosultak kevesebb, mint 15%-a voksolt rájuk. És érdekes adat az is, hogy egyikük sem szerezte meg a szavazati joggal rendelkezők voksainak 30%-át sem.



E tekintetben jelenleg a legnagyobb legitimitással rendelkező polgármestere Buzăunak van (27,28%), őt követi Kolozsvár első embere (26,22%), majd a nagyváradi elöljáró (25,71%). A lista másik végén helyezkedik el Piatra Neamț (8,16%), Bákó (8,88%) és Suceava (9,40%). Egyébként a megyeszékhelyek sorában országos szinten a legalacsonyabb Vasluiban volt a részvételi arány (15,47%), míg a legmagasabb részvételi arányt Marosvásárhelyen mérték (46,31%).



Érdekességként megjegyzik, hogy a legnagyobb eltérés a megszerzett voksarány és ennek reprezentativitása között Vasluiban volt tetten érhető: itt bár a leadott szavazatok több mint 62%-át szerezte meg az egyik jelölt, ez tulajdonképpen mindössze a szavazattal rendelkezők 9,41%-ának az akaratát jelentette. (g4media.ro, hírszerk.)



Nyitókép: Parker Johnson/unsplash.com

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!