Október 25-én újabb úzvölgyi temetőfoglalás lesz?

Mint korábban megírtuk, Csíkszentmárton önkormányzata jogerősen pert nyert Darmanești-el szemben, tehát az ítélőtábla is kimondta: az úzvölgyi katonatemető és a magyar hadsereg által a második világháború idején épített egykori kaszárnyák területe törvényes keretek között is a Hargita megyei településhez tartozik.



Erre reagált Mihai Marin Târnoveanu a Calea Neamului Egyesület elnöke, aki Facebookon közölte: október 25-én, a román hadsereg napján ismét kimennek majd a katonatemetőben nyugvó román hősök keresztjeihez, ahol tiszteletük jeléül meghajolnak majd előttük.



„Fel a fejjel testvérek, ami igazán számít, hogy továbbra is megemlékezzünk a hősi halottakról, és még erősebben jelen legyünk, hogy tudja meg az egész világ: Hargita megye is román föld!”- utal Târnoveanu a marosvásárhelyi ítélőtábla döntésére.



„És nem, nem hiszem, hogy egyedül leszek.” – fejezi be a gondolatait.





Vom apăra cu orice preț Crucile și Monumentul ostasilor Armatei Române din Cimitirul International al Eroilor Valea... Közzétette: Mihai Marin Târnoveanu – 2020. október 7., szerda

