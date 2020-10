Tüntettek a megszorítások ellen a vendéglátósok Bukarestben

Több százan tüntettek szerda este Bukarestben a Victoria téren a fővárosi hatóságok megszorításai miatt, mivel kedden úgy döntöttek: be kell zárni a vendéglátóipari egységek belső tereit. A határozatukat azzal indokolták, hogy a városban egyre gyorsabb ütemben terjed a járvány.



A szálloda-, bár- és étteremtulajdonosok azonban elégedetlenek. Egyrészt nem látják bizonyítottnak azt, hogy a szolgáltatásaik hozzájárulnak a betegség terjedéséhez, másrészt a kilátástalanság is aggasztja őket. „A választások nem járultak hozzá a vírus terjedéséhez?” – tették fel a kérdést a tüntetés szervezői, akik szerint 2900-an jelezték feléjük, hogy részt vesznek az eseményen és kb. ezren mentek el végül.



A beszámolók szerint a vendéglátósok tüntetésén néhány művész is megjelent. A szervezők szerint folytatni fogják a tiltakozás-sorozatot, következő alkalommal pedig szombaton vonulnak utcára, és azt remélik, jóval többen lesznek majd.



„Megválaszolatlan kérdések: 1. Hogy lehet minket bezáratni egyik napról a másikra? 2. Mi lesz a bérleti díjainkkal? 3. Mi történik az erre az időszakra vonatkozó járulékainkkal? 4. Mi lesz majd a raktáron lévő, romlékony árunkkal? 5. Milyen időszakra fizetik a kényszerszabadságot? 6. Segít minket az állam valamivel ebbe az időszakban? 7. Mi lesz a hiteleinkkel?” – fogalmazták meg kérdéseiket a vendéglátóipari egységek képviselői. Az érintettek úgy vélik, az ágazatban kb. 100 ezer munkavállalót küldhetnek szabadságra az év végéig, és kb. 3 milliárd euró veszteségre lehet számítani. ((agerpres), hírszerk.)



Fotó: stiripescurt.ro



