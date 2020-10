Elmarad az októberi KMDSZ Diáknapok Reunion

Október 8-11. között került volna megszervezésre a 27. KMDSZ Diáknapok Reunion, a májusi Diáknapok pótlásaként, viszont szerda este rossz hírt kaptak a szervezők.Október 5-én este Raed Arafat, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, és Nelu Tătaru, Egészségügyi miniszter korlátozó intézkedéseket jelentettek be.



Bukarestben és Kolozs megyében, Dés és Szamosújvárt is bezártak az éttermek, mozik és rendezvénytermek. Mivel Kolozsvár is közelít az ezer lakosra eső 1,5-ös fertőzés számhoz, ezért a helyi szervekkel együtt arra a döntésre jutottak a szervezők, hogy bár a helyszín készen áll fogadni a diáknapozókat, a rendezvényt ebben a formában nem tudják megtartani.



A szervezők ugyanakkor azt is elmondták, hogy bár a rendezvény elmarad, a program változatlanul átkerül az online térbe. A rendezvény követhető október 8-11. között, este 19:00-tól 23:00-ig a KMDSZ Diáknapok Facebook-oldalán. (közlemény)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!