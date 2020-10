Csak az udvariassági köröket futották le az RMDSZ-EMSZ találkozón

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (azaz a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt) vezetőségi tagjai október 8-án megbeszélést tartottak egy lehetséges választási együttműködésről, azonban a tárgyalások során konkrétumok nem fogalmazódtak meg, legalábbis ami a parlamenti együttműködést illeti.



Mezei János, az MPP elnöke a Transindexnek elmondta, hogy arról sikerült megegyezni, hogy az EMSZ önkormányzatokba bekerült polgármestereit a szövetség támogatni fogja, nem éri őket semmilyen hátrány amiatt, hogy nem az RMDSZ színeiben nyertek pozíciót. Arról azonban, hogy a parlamenti összefogás lesz-e vagy sem, egyelőre nem született semmilyen egyezség.



Egy hete Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján Mezei János arról beszélt, hogy szeretnének parlamenti választási együttműködést is kötni, sőt, előválasztást is tartanának, ahol a jelöltek megméretkezhetnének, mielőtt parlamenti választási listára kerülnének. Ez - egyelőre nem sikerült - bár Mezei elmondta, a mostani megbeszélés nem zárja ki, hogy ez még megszülethet, hétfőig ugyanis az Erdélyi Magyar Szövetség megfogalmazza konkrétan a javaslatait, és jövő szerdán a felek ismét egyeztetni fognak, és akkor végleges döntés fog születni ezzel kapcsolatban.



Az EMSZ pénteken küldött egy levelet az RDMSZ-nek, amelyben jelezték az együttműködési szándékot, arra azt a választ kapták, hogy az RMDSZ nyitott. Ezért is fogják kidolgozni ennek a megállapodásnak a jogi formuláit mindkét részről, és szerdán leülnek tárgyalni, majd véglegesítik ezt.



“Ma általánosan beszélgettünk az együttműködésről, és arról, hogy hogyan tudnánk segíteni a közösségeinket”- nyilatkozta Mezei, aki elmondta, semmilyen konkrét ígéret nem hangzott el, hanem csak az EMSZ elmondta az együttműködési elképzeléseit, erről a jelen levő RMDSZ-esek is .



A kérdésünkre, hogy a tárgyalás mostani állapota szerint hogy látja, lesz-e ebből parlamenti együttműködés, Mezei azt mondta, nem tudja. “Erre konkrétan nem tértünk ki, ők sem mondtak erre semmit, majd amikor letesszük papíron az elképzeléseinket, utána fognak erre reagálni”.



A Kolozsváron, az RMDSZ-elnökségnél tartott találkozón egyébként Kelemen Hunor, a Szövetség elnöke nem vett részt, de ott volt Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök, és többek közt például Cseke Attila szenátor, Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, az EMSZ részéről meg Toró T. Tibor EMNP ügyvezető elnök, Szilágyi Zsolt, az EMNP külügyi és nemzetpolitikai kabinetjének vezetője, Sorbán Örs MPP ügyvezető elnök.



Amennyiben lesz együttműködés, arról az RMDSZ-ben a Szövetségi Állandó Tanács dönthet. Kelemen Hunor a választási szabályzatot elfogadó, egy hónappal ezelőtt Szövetségi Küldöttek Tanácsának gyűlése után azt mondta, hogy az elvi lehetőségét megteremtették az együttműködésnek a szabályzatban, de hogy lesz-e ebből konkrétan valami, az a továbbiakban való tárgyalásokon derül ki. (hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!