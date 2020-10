Másfél év felfüggesztett börtönre ítélték Mark Christian Hermann támadóját

A Kovács István Dávid elleni per, melyet az ügyészség hivatalból indított, tegnap (csütörtökön) zárult. Amint arról beszámoltunk, 2018 januárjában egy vásárhelyi lokálban bántalmazták Mark Christian Hermannt, aki akkor városi tanácsos volt a Szabad Emberek Pártjának színeiben. A helyiségben működő videókamera rögzítette az esetet.



A Marosvásárhelyi Bíróság ítélete szerint a támadó hatósági felügyelet alatt lesz, és amíg lejár a másfél éves büntetése, 60 nap közmunkát is le kell tudnia Marosvásárhely vagy Koronka önkormányzatánál.



Ezenkívül kell fizetnie Hermannak 5 ezer lej erkölcsi kártérítést, továbbá ezer lej perköltséget, valamint további 2100 lej perköltséget az állam felé. A hivatalból kirendelt védőügyvédjének az 1450 lejes költségét az állam átvállalta.







Hermann most felszólította Vass Levente parlamenti képviselőt, hogy kérjen bocsánatot két, az eset után tett nyilatkozata miatt. Az egyikben azt mondta, hogy "egy tökönrugható politikus rosszul mutat", a másikban meg azt, hogy Hermann "az ágyékával kampányol". Hermann, amennyiben Vass nem kér bocsánatot, pert helyez kilátásba, ahol egy lejes sérelemdíjat fog követelni.

Fotó: Hermann Márk Cristian/Facebook



