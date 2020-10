Térkép arról, ahogyan szép lassan elfogynak az országban az intenzív terápiás ágyak

Csütörtöki adatok szerint 607 koronavírussal fertőzött személy szorul intenzív terápiás kezelésre, az elmúlt napokban folyamatosan hatszáz fölött volt ez a szám, és az országban mindössze 1050 olyan ágy van, amely alkalmas a súlyos koronavírusos betegek kezelésére.



Az elmúlt időszakban ugyanakkor egyre-másra jelentek meg hírek arról, hogy melyik megyében telítődtek a helyek: például nincs már szabad ágy a Kolozsvári Járványkórházban sem, de Kolozs megye nincs egyedül a problémával. Erdélyben ugyanis nincs már szabad kórházi intenzív terápiás ágy Fehér, Szeben, Brassó, Temes és Hunyad megyében sem, és vészesen telnek be Beszterce és a Máramaros megyében is a helyek.



A telítettség következtében elkezdték a súlyos állapotban levő betegeket más megyékbe szállítani, így például két pácienst, egyiket Bukarestből, a másikat Bákó megyéből Botoșani-ba utalták be.



A g4media térképre is rakta, hogyan állnak a megyék:



Mindeközben a Recordernek sikerült megszólaltatni hét olyan orvost, akik intenzív terápiás osztályokon dolgoznak, ők arról számolnak be, hogy a napi magas esetszámok aggasztóak számukra és tartanak tőle, hogy hamarosan a maximális kapacitás is be fog telni.Egy Kolozsváron dolgozó orvos például arról számolt be, hogy amint felszabadul egy ágy (elhalálozás, vagy más osztályra való áthelyezés által), rögtön betelik. Egy másik orvos azt mondja, a mortalitás azért is nőhetett meg, mert sokan későn kerülnek kórházba, amikor már erős légzési nehézségekkel küszködnek, és nem akkor, amikor még enyhébbek a tünetek.