Orban a tesztelési kapacitás és az intenzív terápiás ágyak számának növelését kéri

A tesztelési kapacitás növelését és az intenzív osztályokon található ágyak számának emelését kérte Ludovic Orban miniszterelnök Nelu Tătaru egészségügyi minisztertől a csütörtöki kormányülés elején.



A kormányfő szerint ugyanakkor növelni kell a kórházi ágyak számát azon covidos páciensek számára is, akiknek állapota kevésbé súlyos, de nem akarják otthoni elkülönítésben kezelni magukat.



'Az igazoltan fertőzött személyeket monitorozni kell. Javasolom, hogy ebbe vonják be a háziorvosokat is, főként az enyhe eseteknél, ők ügyeljék fel a páciensek egészségügyi állapotának alakulását. A COVID-kórházak és háttérkórházak orvosai ezt nem tudják egyedül biztosítani, a közegészségügyi igazgatóságok orvosai pedig egy sor más dologgal, a járványügyi vizsgálatokkal vannak elfoglalva' - mondta Orban.(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!