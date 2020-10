Tőkés: az erdélyi magyar pártok összefogása kell a választási küszöb átlépéséhez

Tőkés László szerint az erdélyi magyar pártok megegyezésére és összefogására van szükség az öt százalékos küszöb átlépéséhez a december elején tartandó romániai parlamenti választásokon.



Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke az MTI-hez eljuttatott csütörtöki nyilatkozatában értékelte a szeptember végi önkormányzati választások eredményét és fogalmazta meg álláspontját a közelgő parlamenti választásokkal kapcsolatban.



Kijelentette: az összefogás egyedül a Romániai Magyar Demokrata Szövetségen (RMDSZ) múlik, és a "magyarországi szövetségesek" közvetítését és támogatását kérte az összefogás megvalósításához.



A politikus bírálta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, amiért csak az RMDSZ sikerét számította bele a választások magyar sikerébe és a kampány során az Országgyűlésben "nemzetárulóknak" titulálta azokat, akik "jelölteket merészeltek ráindítani az RMDSZ-re". Mint megjegyezte, ezt az Erdélyi Magyar Szövetségbe (EMSZ) tömörült Magyar Polgári Párt (MPP) és Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is tette. Előbbinek Kövér László házelnök a tiszteletbeli elnöke, utóbbi az ő védnöksége alatt működik.



Tőkés László nyomatékosította: az erdélyi magyarság önkormányzati választásokon elért sikerébe az ellenzéki pártszövetség által elért eredmények, és a Szabad Emberek Pártja (POL) székelyudvarhelyi sikere is beletartozik.



"Mi is magyarok vagyunk, és nem nemzetárulók! Az Államtitkár úr téved" - állapította meg Tőkés László.



A politikus értékelésében azokat a területeket is számba vette, amelyeken kimondottan rossz eredményeket ért el a magyarság a választásokon. Kijelentette: "még a vak is látja", hogy Nagyváradon és Biharban nemcsak az EMNP és az MPP, hanem az RMDSZ is szégyenletes vereséget szenvedett. Azt is megemlítette, hogy az RMDSZ a szórványban: Temes, Máramaros, Fehér és Brassó megyében is vereséget szenvedett. "És akkor még nem is esett szó (.) a román átlag alatt mért magyar részvételről, a távolmaradókról és az átszavazókról. Arról, hogy a mostani 4,5 százalékával az RMDSZ a parlamenti bejutási küszöb alatt áll. Tehát egyáltalán nincs okunk a büszkélkedésre" - fogalmazott Tőkés László.



Kijelentette, a parlamenti választások magyar sikeréhez teljes körű összefogásra, és egy hiteles RMDSZ-re van szükség, "mely nem csupán a román pártokkal hajlandó a párbeszédre és az együttműködésre, hanem a magyarokkal is szót tud érteni".



Tőkés László nyomatékosította: "a magyar egység nem tévesztendő össze az RMDSZ pártegységével". (MTI)



Nyitókép: emnt.org

