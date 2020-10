Johannis szerint korlátozhatják az esküvőket, keresztelőket, de nem szeretne újra szükségállapotot

Klaus Johannis szerint nem kell pánikolnunk, azonban mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy nagyon súlyos közegészségügyi problémával állunk szemben.



Az elnök arról beszélt ma a g4media.ro információi szerint, hogy változtatni kívánnak a jogszabályi környezeten a járvány megfékezése érdekében. Azt tervezik, hogy nagyobb mozgásteret adnak a helyi szintű döntéshozóknak, akik így gyorsabban intézkedhetnek és hatékonyabban is.



Az elnök kijelentette: nem szeretné, ha ismét szükségállapotot kellene hirdetni.



Azt azonban valószínűnek tartotta, hogy hamarosan újabb korlátozásokat vezetnek be az olyan eseményekre vonatkozóan, melyek nagyobb létszámú közönséget vonzanak. Példaként az esküvőke és a keresztelőket említette, tehát az ilyen, nagyobb létszámú családi eseményeket is érinthetik majd a szigorítások. (g4media.ro, hírszerk.)



Nyitókép: Klaus Johannis. Forrás: digi24.ro



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!