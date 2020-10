Bezárnak az éttermek, kocsmák és kávézók hétfőtől Kolozsváron

A koronavírus-járvány terjedése miatt hétfőtől Kolozsváron bezárnak az éttermek, kávézók és kocsmák - írj a Monitorul Cluj. Az újság szerint nem csak Kolozsváron, hanem a megye több más településén is korlátozásokat vezetnek be, így Szászfenesen, Apahidán, Széken és Erdőfeleken is. A vendéglátóipari egységeket egyelőre 10 napra zárják be, de ha a járványhelyzet nem csillapodik, akkor meghosszabbíthatják a korlátozásokat.



A korlátozásokról a megyei vészhelyzeti bizottság pénteki ülésén döntöttek. Mircea Abrudean prefektus még csütörtök délután bejelentette, hogy az ezer lakosra eső fertőzöttek száma az elmúlt két hétben a megye több településén, köztük Kolozsváron is meghaladta az 1,5-ös határértéket. Ez után várható volt, hogy korlátozásokról döntenek.



Az újság úgy tudja, hogy a játéktermeket is be fogják zárni (A lottózók és fogadóirodák, ahol az emberek csak kitöltik a szelvényt, továbbra is nyitva maradhatnak). Az utcán egyelőre nem lesz kötelező a maszkviselés. Mircea Abrudean pénteki sajtótájékoztatója szerint az események is tilosak lesznek, azaz nem szabad esküvőket, keresztelőket tartani a következő időszakban. Ugyanakkor zárt térben előadásokat és koncerteket sem lehet szervezni.



UPDATE: Az említett települések mellett korlátozások lépnek életbe Magyarkálya, Alsókosály, Kackó, Kozárvár, Szamosújvárnémeti, Mócs, Székelyjó, Kalotaszentkirály, Révkolostor települések területein is.



A korlátozó intézkedés a korábban már említetteken kívül a mozikra, bárokra, diszkókra és klubokra is érvényes. A teraszok esetében nem vezetnek be korlátozó intézkedéseket a Ziua de Cluj szerint, tehát ott tovább folyhat a kereskedelmi tevékenység a megfelelő szabályok betartásával. Az élelmiszerek, illetve alkoholos és alkoholmentes italok értékesítése is lehetséges marad a különböző egységekben, ha nem az adott helyen fogyasszák el a vendégek.





A szállodák, panziók és egyéb szálláshelyek éttermei és kávézói csak az ott megszállókat szolgálhatják ki, a külső vendégek előtt zárva lesznek a korlátozások feloldásáig.