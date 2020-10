Megfertőződött a bolgár EU-biztos

Megfertőződött Sars-Cov-2 vírussal a bolgár EU-biztos, Mariya Gabriel, aki Ursulei von der Leyen bizottságában az innovációs, kutatási, kulturális, oktatási és ifjúsági területekért fele. A hírt maga jelentette be a Twitteren.



Állítása szerint az első teszteredménye hétfőn még negatív lett, de a második már igazolta a vírus jelenlétét a szervezetében. Hétfőtől önkéntesen elkülönítésben van, és továbbra is otthon marad, betartva a szabályokat.





After a first negative #COVID19 test on Monday, my second one is positive. I have been in self-isolation since Monday and continue staying at home, following the established regulations. Keep yourself healthy and stay safe!