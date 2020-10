Közzétették a helyhatósági választások végeredményét

Csaknem két héttel a szeptember 27-i önkormányzati választások után szombaton a központi választási bizottság (BEC) közzétette honlapján a voksolás hivatalos végeredményét.



A megyei pártlistákra és a főváros önkormányzatára leadott voksoknál a PNL 29,8 százalékot, míg a PSD 23,2 százalékot szerzett. A harmadik helyen az USR-PLUS szövetség végzett 8,34 százalékkal. Az USR-PLUS néhány nagyvárosban ért el jó eredményt: Temesváron, Brassóban, Gyulafehérváron és Bákóban polgármesteri tisztséget szerzett, Bukarestben a párt volt elnöke - a PNL támogatását is élvező - Nicusor Dan függetlenként elnyerte a főpolgármesteri tisztséget, a főváros közgyűlésében pedig az USR-PLUS-nak lesz a legnagyobb frakciója.



Az USR-PLUS eredménye valójában messze elmarad a közvélemény-kutatásokban megjelenő 17 százalékos támogatottságától és a tavalyi EP-választásokon elért 22 százalékos teljesítményétől. Traian Băsescu pedig Bukarestben és országos szinten (6 százalék) is az ötszázalékos választási küszöb fölé segítette az általa alapított Népi Mozgalom Pártot (PMP).



Nem jutott be a fővárosi közgyűlésbe és országos szinten is küszöb alatti támogatottságot szerzett Victor Ponta Pro Romaniája (4,68 százalék) és Călin Popescu-Tăriceanu ALDE-je (2,91 százalék). A két politikai alakulat azóta már el is döntötte: összeolvad és közös jelöltlistával indul a december 6-i parlamenti választáson.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) megyei és bukaresti listáira összesen 381 445-en voksoltak, ez az országosan leadott csaknem 7 millió 850 ezer érvényes voks 4,86 százaléka. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP) és általuk létrehozott Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) megyei jelöltlistáira együttesen 31 949-en szavaztak, ez országos szinten a voksok 0,41 százalékát jelenti.



A magyar pártok megyei és fővárosi jelöltlistái által összesített 413 394 szavazat országos szinten az érvényes voksok 5,27 százalékát teszi ki.



Az önkormányzati választások hivatalos végeredményének kihirdetését számos óvás hátráltatta. A legnagyobb, bűnvádi feljelentésekig menő botrány a bukaresti első kerületi polgármesteri tisztség körül alakult ki, ahol az USR jelöltje mintegy ezer szavazattal nyert a PSD tisztségben lévő polgármestere előtt, a két párt pedig kölcsönösen csalással, a választási dokumentumok utólagos meghamisításával vádolta egymást. (mti)

