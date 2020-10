A maszkviselés ellen tüntettek Bukarestben

Maszkviselés ellen tüntettek szombat délután a bukaresti Egyetem téren. A résztvevők, akik közül többen gyermekeiket is magukkal vitték, a hatóságok koronavírus-járvány elleni intézkedéseit bírálták. A tüntetés résztvevői román zászlókat lengettek. Ugyanakkor a járványban előírt fizikai távolságot sem tarották be egymástól a résztvevők.



Többek között azt skandálták, hogy "Szabadságot!", "Szégyelljétek magatokat!", "A mi gyerekeink nem a ti kísérleti nyulaitok!". A helyszínre csendőröket vezényeltek ki.



Orban: inkább most egy maszk, mint később az oxigénmaszk



Tudományosan bizonyított tény, hogy a védőmaszk viselésével megelőzhető a koronavírus terjedése, ennélfogva teljességgel értelmetlenek a maszkellenes tüntetések - nyilatkozta a tüntetés hírére Ludovic Orban.



Az újságírók arról is megkérdezték, hogy mit üzen a bukaresti Egyetem téren a kötelező maszkviselés ellen tüntetőknek.



"Viseljenek maszkot, ha nem akarnak megbetegedni. Inkább viseljenek ilyen maszkot, minthogy aztán oxigénmaszkra legyen szükségük, vagy ne adj' Isten lélegeztetőgépre kerüljenek. Sokkal egyszerűbb maszkot hordani" - válaszolt a miniszterelnök. (agerpres)

