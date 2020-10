Orban szerint a családorvosokat is be kellene vonni az enyhe lefolyású betegek állapotának követésébe

Nelu Tătaru egészségügyi miniszterrel együtt keresik a megoldást arra, hogy bevonják a családorvosokat azon koronavírus-fertőzöttek állapotának követésébe, akiknél enyhe lefolyású a betegség - nyilatkozta szombaton Ludovic Orban.



A bukaresti közegészségügyi igazgatóságnál tett látogatása végén a miniszterelnök rámutatott, a kórházban dolgozó orvosoknak a súlyos és közepes lefolyású esetek mellett nem jut idejük a könnyű lefolyású esetekkel is foglalkozni. "Ugyanakkor azonban ezeknek a betegeknek is követni kell az egészségi állapotát (...), és úgy gondolom, hogy ebbe a munkába be lehet vonni a családorvosokat, természetesen megfelelő fizetség ellenében" - fogalmazott.



A kormányfő úgy véli, emellett a járványügyi vizsgálatok lefolytatásában is segítséget nyújthatnak a családorvosok. (agerpres)

