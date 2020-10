Arafat: óriási logisztikai kihívás lesz a koronavírus elleni oltások szétosztása Romániában

Már megkezdték az előkészületeket a koronavírus elleni oltások szétosztására, ami várhatóan nagy logisztikai, szállítási, kezelési és szervezési kihívás lesz - erről is beszélt Raed Arafat, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője szombat este az Antena 3 tévéadó műsorában.



A koronavírus elleni oltásokat első körben az egészségügyi dolgozók és a kockázatnak leginkább kitett személyek kapják meg - esetükben a vakcina árát az állam állja.



Hogy az oltások minél hatékonyabb módon eljussanak a célszemélyekhez, az egészségügyi, belügy- és védelmi minisztérium együttműködésére lesz szükség - magyarázta Arafat. Függ minden attól is, hogyan, mekkora adagokban kapja meg Románia az oltóanyagot; valószínűleg fokozatosan, több transában érkeznek majd a vakcinaszállítmányok.



Arafat szerint egyébként lehetséges, hogy Romániában tíz nap múlva akár az 5-7 ezret is eléri a napi esetszám, mivel a közösségi terjedés nagyon nagymértékű. Ha addig nem oldódik meg a járvány ilyen léptékű terjedése, és ez a trend folytatódik, akkor ez valószínűleg bekövetkezik - magyarázta. Abban az esetben, ha az intézkedéseknek hatásuk lesz, lehetséges, hogy kicsit alábbhagy a terjedés - tette hozzá. (zf.ro)

