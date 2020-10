Rafila: a koronavírus elleni oltás 5-20 euróba kerülhet majd

Az első koronavírus elleni oltások év végére juthatnak el a lakossághoz, és darabjuk 5-20 euróba kerülhet - nyilatkozta szombat este Alexandru Rafila, Románia képviselője az Egészségügyi Világszervezetben (WHO).



Év végére, azaz 2020 decemberére legkevesebb kétféle oltás lesz készen a legnagyobb gyógyszergyártóknál (AstraZenaca, Sanofi GSK, Moderna és Pfizer); az oltást várhatóan két dózisban kapják a beoltottak, az első dózist követően 30-60 nappal egy másodikat is be kell majd adatni - mondta Rafila. (hotnews)

