Virgil Musta: bárki, akivel találkozunk, fertőzött lehet és bennünket is megfertőzhet

Olyan szintűre jutott a közösségi fertőzés mértéke, hogy most már gyakorlatilag bárki, akivel találkozunk, Covid19-fertőzött lehet és bennünket is megfertőzhet - figyelmeztet Virgil Musta, a temesvári Victor Babes kórház fertőzőosztályának vezetője.



Az orvos a Revista 22-nek elmondta, családi drámáknak a tanúi, és már nem tudják ahova befektetni a súlyos eseteket. Hatalmas nyomás nehezedik az orvosokra, az egészségügyi személyzetre, akik nagyon fáradtak, és nehezükre esik hatékonyan ellátni feladatukat.



Ha ezelőtt három hónappal még annak az esélye, hogy fertőzött személlyel találkozunk, nem volt nagyon nagy, most már tudatában kell lennünk annak, hogy gyakoratilag bárki - barát, ismerős - potenciálisan fertőzött, és bennünket is megbetegíthet. Ezért állandóan viselnünk kell a maszkot, ha valakivel találkozunk - szögezte le Musta.



A fertőzöttségi szint nagyon megnőtt mind Romániában, mind egész Európában, mivel az enyhítő intézkedéseket rosszul értelmezte a lakosság. "Az emberek azt hiszik, ha enyhítések vannak, akkor nem kell betartani a szabályokat. Ez nem igaz" - tette hozzá az orvos. (revista22)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!