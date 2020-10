Rekordszámú bírság egy nap alatt a járványvédelmi intézkedések be nem tartása miatt

Több mint hatezer bírságot róttak ki szombaton az ellenőrző szervek összesen 1.093.634 lej értékben a koronavírus-járvány terjedését fékezni hivatott intézkedések és szabályok be nem tartás amiatt - közölte a belügyminisztérium.



A tárca tájékoztatása értelmében a szombati nap folyamán 5251 gazdasági társaságot és 36.139 személyt ellenőriztek a belügyi, az egészségügyi, a munkaügyi és a szállításügyi minisztérium képviselői a helyi hatóságokkal együtt. Az ellenőrzések nyomán összesen 6247 bírságot róttak ki 1.093.634 lej értékben (összehasonlításképpen szeptemberben átlagban 942 büntetést róttak ki naponta).



Összesen 8500 lejt kitevő négy büntetést szabtak ki több cégre olyan zárt térben tartott rendezvények szervezése miatt, amelyeket tiltanak a hatályos rendelkezések, további 88 bírságot (16 ezer lej értékben) a hatályos rendelkezések által tiltott eseményeken, rendezvényeken való részvétel miatt, 5087 bírságot (630.878 lej értékben) az egyéni óvintézkedések be nem tartása miatt, illetve 70 bírságot (190.900 lej összértékben) a kereskedelmi és közélelmezési egységek fizikai távolságtartás betartását lehetővé tevő kialakítására vonatkozó szabályok megszegése miatt.



A belügyi közlemény szerint ugyanakkor szombaton 72 hívás érkezett a 0800800165-os zöldszámra, amelyen az esetleges rendellenességeket, szabálysértéseket jelenthetik az állampolgárok. A bejelentések Bukarestből és 23 megyéből érkeztek, és főleg a maszkviselés, valamint a védőtávolság betartásának elmulasztására vonatkoztak.



A szombati ellenőrzéseken 5389 rendőr, 2216 csendőr, 605 határrendész, 1779 helyi rendőr, továbbá a katasztrófavédelem 162 munkatársa, az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi hatóság 45 képviselője, a fogyasztóvédelmi hatóság 9 munkatársa, az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozó szervek 62 képviselője, a munkaügyi minisztérium 45, a szállításügyi tárca 17 alkalmazottja és a helyi hatóságok 5 képviselője vett részt.



Az ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak - szögezi le a közlemény. (agerpres)

