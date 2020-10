Eurostat: Románia két régiójában tíz fiatalból ketten a 8 osztályt sem fejezik be

Az Eurostat közzétette a 2019-re vonatkozó adatait a korai iskolaelhagyástól, amelyből kiderült, hogy Románia központi és dél keleti régióiban tíz fiatalból ketten még a 8 osztályt sem fejezték be. Az országos iskolaelhagyás átlaga 15,3% – számol be az edupedu.ro.



Az iskolaelhagyók százalékanyára a 18 és 24 év közötti fiatalok alkotta lakosságra vonatkozik, akik nem fejezték be az általános iskolai képzés második szintjét (5-8 osztály), illetve semmilyen más oktatási-képzési formában nem vettek részt a felmérés idejéig.



A jelentés szerint dél-keleti régióból – azaz Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea és Vrancea megyékben – 5-ből 1 fiatal vált iskolaelhagyóvá, itt ennek aránya 20,9%, ami az Országos Statisztikai Intézet (INS) lakossági adataira vonatkoztatva több mint 37 ezer személyt jelent.



Az ország központi régiójában is sötét a helyzet, ugyanis az adatok szerint Fehér, Brasó, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megyékben összesítve a fiatalok 20%-a idő előtt abbahagyja iskolai tanulmányait, ami az INS lakossági adatokkal összevetve több mint 33 ezer 18-24 év közötti fiatalt jelent.



A sötét helyzet ellenére a két régióban az utóbbi években a helyzet némileg javult, azaz 4-5 százalékkal kevesebb az iskolaelhagyás aránya mint korábban.



A legkisebb iskolaelhagyást Romániában a délnyugati régiójában mértek, ahol az arány a 17,6%-os arányról 9,5-re javult, így a főváros mellett (8,3%) itt található a lekvesesebb fiatal aki abbahagyta a tanulást.





Az Európai Unióban az iskolaelhagyás átlag-aránya 10,2 százalék volt 2019-ben, ami javulást jelent a 2015-ös 11 százalékhoz képest. A legjobb helyzet Horvátországban (3%), Litvániában és Görögországban található (4%).Husz százalék fölötti iskolaelhagyás még négy ország egyes régióiban van a jelentés szerint, éspedig Spanyolországban, Olaszországban, Bulgáriában és Magyarországon.Romániának 2015 óta stratégiai célja az iskolaelhagyás arányának csökkentése. (