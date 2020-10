Krassó-Szörény megyében a nyílt utcán gyújtott fel egy nőt a támadó férfi

A helyi sajtó beszámolója szerint hétfő reggel értesítették az 112 segélyvonalon a herkulesfürdői rendőrséget, hogy egy férfi benzinnel öntött le egy nőt, ami után felgyújtotta - számol be az expressdebanat.ro.



Az agresszív támadás a Nagylankás községhez tartozó Verend településen történt, a nyílt utcán. A sajtóértesülések szerint az áldozat és a tettes ismerték egymást, és egy korábbi konfliktus volt közöttük.



A helyszínre érkező mentőszolgálat az 57 éves női áldozatot a karánsebesi városi kórházba szállította, ahol a sürgősségi ellátás után a plasztikai sebészeti osztályra fektették be. Állapota stabil, viszont A és B típusú másodfokú égési sérüléseket szenvedett a teste 11 százalékán, az arcán, a nyakán és a karján.



A 48 éves agresszort a rendőrség elfogta, és megtette a szükséges intézkedéseket. Az esetben gyilkossági kísérlet megalapozott gyanújával a megyei ügyészség indított büntetőeljárást.



Ha családon belüli erőszak vagy nők elleni erőszak miatt segítségre van szüksége, hívja az áldozatok megsegítése céljából működtetett 0800 500 333-as ingyenes, zöld telefonszámot, vészhelyzet esetén pedig az 112 segélyhívószámot. (expressbanat / hírszerk.)

