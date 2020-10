Székelyudvarhelyen is bezárnak a vendéglők, kávézók belterei

Székelyudvarhely és Bögöz is felkerült a Hargita megyei vészhelyzeti bizottságának azon településeket tartalmazó listájára, ahol a COVID-19-megbetegedések száma ezer lakosra vetítve meghaladja az 1,5-öt, így korlátozó intézkedéseket vezetnek be.



Ezzel 15-re emelkedik a korlátozásokat bevezető Hargita megyei települések száma. Korábban 13 település volt a listán, amelyeken a vészhelyzeti bizottság csütörtöki határozata értelmében vezették be a korlátozó intézkedéseket: Fenyéd, Karcfalva, Gyergyócsomafalva, Csíkdánfalva, Galócás, Csíkmadaras, Csíkszereda, Csíkszentmihály, Csíkpálfalva, Csíkrákos, Csíkszentmárton, Madéfalva és Szentegyháza.



Adrian Pănescu, a Hargita megyei prefektusi hivatal szóvivője elmondta, hétfő estétől október 18-áig bezárnak a vendéglők, bárok, kávézók és szórakozóhelyek beltéri helyiségei.



A 15 településen minden 5 évnél idősebb személy számára kötelezővé válik a védőmaszk viselése az oktatási intézmények 50 méteres körzetében is.



A bizottság ugyanakkor mindenkinek javasolja az utcán való maszkviselést.



A koncerteket, előadásokat, vásárokat és sportrendezvényeket csak a megfelelő óvintézkedések és a fizikai távolság szigorú betartásával lehet megszervezni, az egyház által szervezett ünnepeken pedig csak a helyi lakosság vehet részt.



A bizottság határozata értelmében ugyanakkor a megye minden településén különböző idősávokat vezetnek be az intézmények nyitására és zárására, és ott, ahol lehetséges, áttérnek a távmunkára. A lakótársulások kötelesek biztosítani a lépcsőházak, liftek fertőtlenítését.



A hatóságok szigorúbban fogják ellenőrizni az óvintézkedések betartását - áll még a határozatban.



A prefektusi hivatal adatai szerint az utóbbi 24 órában 24 új koronavírusesetet regisztráltak Hargita megyében, a járvány romániai kitörése óta összesen 1384-en betegedtek meg a megyében.(agerpres)

