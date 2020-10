Megduplázódott azoknak a megyéknek a száma, ahol 1,5 fölötti az esetszám

Bukarest és az ország megyéinek egyharmada már meghaladta az ezer lakosra jutó 1,5 COVID-esetek előfordulási arányát, amely küszöbértéket elérve a hatóságok fokozatosan vezetnek be korlátozó intézkedéseket a vírus terjedésének megfékezése érdekében – írja a G4Media



Bukarest (2,66), valamint Fehér (2,35) és Vâlcea (2,32) megye is meghaladták az ezer főre eső 2 fertőzés előfordulási arányát, megközelítve a 3/1000-es küszöböt, amelytől kezdődően minden iskola kizárólag online tanfolyamokra vált és más intézkedéseket is foganatosíthatnak, például előfordulhat a teljes település karanténba helyezése.



A szakemberek szerint az előfordulási arány növekedési üteme gyorsul. Október 9. óta, amikor a hatóságok hivatalosan először közölték az előfordulási arányokat, megduplázódott azoknak a megyéknek a száma, amelyek túllépték az 1,5-ös küszöböt. Ezek a megyék a következők: Szilágy (1,8), Kolozs (1,66), Temes (1,56), Krassó-Szörény (1,64), Szeben (1,73), Brassó(1,55), Iasi(1,96), Neamt(1,91), Bákó(1,99 ), Vaslui (1,57) és Teleorman (1,74). (G4Media/hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!