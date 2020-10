Covid-gócpont a Kolozsvári Magyar Operában: állítólag 30 fertőzöttről van szó

Emelkedőben az igazolt fertőzöttek száma a Kolozsvári Magyar Operában: miután október 8-án, csütörtökön mindössze 4 esetet jelentettek, október 12-én már 30 esetről számolt be az Actual de Cluj.



A fertőzés megjelenésének hírét, több mint egy héttel ezelőtt, a Clujul cultural portál hozta le, majd más médiafelületeken is hírt adtak róla. Jelen pillanatban egyes források szerint a 30 esetből két alkalmazott súlyos állapotban van, és intenzív ellátásra szorul.



A Kolozsvári Magyar Opera a Varázsfuvola című előadással kezdte a 2020-2021-es évadot, azonban a bemutatót követően megjelentek a covid-esetek a társulaton belül. Ennek következtében a második előadás után az intézmény vezetősége leállította a társulat tevékenységét, és felfüggesztette az előadásokat.



Az Kolozsvári Magyar Opera honlapján, részletezés nélkül, mindössze a következő közlemény olvasható: „Kedves Közönségünk! A járványügyi helyzetre való tekintettel az októberi előadásaink elmaradnak! A jegyek visszaváltása online (Eventbook.ro), valamint az Opera jegypénztáránál lehetséges! Hamarosan új műsorral jelentkezünk, kövessék Facebook-oldalunkat! Megértésüket köszönjük!”



A helyzet súlyosságára vall, hogy az ugyanabban az épületben működő Kolozsvári Állami Magyar Színház alkalmazottai között is felütötte fejét a járvány: 9 koronavírusos esetről számol be az Actual de Cluj, azonban a színház honlapján olvasható közlemény szerint mindössze négy esetről van szó: a műszaki személyzet 4 munkatársának lett pozitív COVID-19 tesztje. (actualdecluj.ro/hírszerk.)



