A kolozsvári USR-PLUS meglepetése a jelöltállításon: Ungureanu és Goțiu nincsenek befutó helyen

A héten a helyi USR-PLUS Szövetség döntött a jelöltállítási listákról, azaz, hogy kit küldenek a szenátusba és a képviselőházba. Sokak megdöbbenésére a két népszerű húzóember, Emanuel Ungureanu, aki a Szövetség polgármesterjelöltje volt, és Mihai Goțiu olyan helyekre került a listákon, ahonnan nem túl valószínű, hogy a parlamentbe kerülnek - számol be a helyzetről a helyi sajtó.



Arra lehet számítani, hogy az USR-PLUS kolozs megyei szervezetéből három ember juthat Bukarestbe, egy személy a szenátori listáról, és kettő a képviselők listájáról. A szenátori listán a jóformán ismereten PLUS-os Radu Molnar a listavezető, a másik listán pedig Morariu Oana (PLUS), és Băltărențu Viorel (USR).





Képernyőmentés / stiridecluj.ro

Mihai Goțiu a-on közölt felháborodott nyilatkozatában azt állítja, hogy a jelöltállításról zajló döntéshozást súlyosan befolyásolták a PLUS felsőbb köreiből, akik több PLUS-os képviselőt delegáltak a gyűlésre, és szankciókat helyeztek számukra kilátásba, ha az USR jelöltjére szavaznak. Arról is beszámol Goțiu, hogy amikor telefonon számonkérte ezt a lépést(a PLUS országos irodájának tagja), akkor nem is tagadták, s mindössze azt a választ kapta, hogy „ez a realpolitik ”(sic!). (