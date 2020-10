A Maros Megyei Tanácsnál 9 Covid-19 esetet azonosítottak, de folytatják a munkát

A Maros megyei tanács kilenc alkalmazottjánál mutatták ki eddig a koronavírus-fertőzést, ám nem kell korlátozni emiatt a tanács tevékenységét - tájékoztatott kedden az intézmény sajtóirodája.



A koronavírusos fertőzéssel diagnosztizált személyek esetében a közegészségügyi igazgatóság elvégezte az epidemiológiai vizsgálatokat, és a fertőzött személyek közvetlen munkatársai is 14 napos házi elkülönítésbe vonultak.



A megyei tanács teljes épületét és valamennyi irodáját fertőtlenítették az intézmény saját fertőtlenítő berendezésével, az egész épületet átfogó fertőtlenítést hetente megismétlik.



A közlemény emlékeztet, hogy a múlt hét végén a megyei tanács elnökének, Péter Ferencnek is pozitív lett a koronavírustesztje, így az elnök 14 napra házi karanténba vonult, feladatköreit ideiglenesen Alexandru Cîmpeanu alelnök vette át.



"Mindenkit biztosítani szeretnék arról, hogy a megyei önkormányzat minden szükséges óvintézkedést megtesz a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a közegészségügyi igazgatósággal, de jelenleg nem indokolt bezárni az intézményt" - nyilatkozta a közlemény szerint Alexandru Cîmpeanu.



A Maros megyei tanácsnál az eddigi munkaprogramnak megfelelően zajlik az ügyfélfogadás, de korlátozzák, hogy egy időben hány külső személy tartózkodhat egy irodában, és mindenkinek be kell tartania az egészségügyi óvintézkedéseket.



Az állampolgárokat ugyanakkor arra kérik, hogy kérdéseikkel, problémáikkal lehetőség szerint elektronikus úton forduljanak a megyei tanácshoz a cjmures@cjmures.ro e-mail címen vagy a 0265-263.211-es telefonszámon, és csak akkor menjenek be személyesen, ha ezt az ügyintézés feltétlenül megköveteli - zárul a közlemény. (agerpres)

