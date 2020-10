A szebeni egészégügy nem tudja tartani a napi 100 új fertőzött ellátását

A Szeben Megyei Sürgősségi Kórházban hosszú sorokban állnak a koronavírussal megfertőződött járóbetegek az intézmény folyosóin. A helyzet miatt a kórház vezetősége a megyei közegészségügyi igazgatóságot (DSP) vádolja, az meg a kórházat – derült ki egy válságtanácskozáson.



Az intézet vezetője, Liliana Coldea kedden a beszélgetésen ismertette a minden félnek kellemetlen helyzetet: a sürgősségi osztályt két részre osztották, s míg az egyik felében a nem koronavírussal fertőzött betegeket látják el, addig a másik részben a Covid-19 pozitív betegeket fogadják.



Viszont az utóbbi napokban nagyon megemelkedett a koronavírusos esetek száma, így a leválasztott részben egyszerűen nem férnek el. A helyzetet súlyosbítja, hogy mindössze két orvos áll rendelkezésre a megfertőződött betegek számára. Így egy nagyon szűkös helyen, hiányos személyzettel, naponta mintegy 100 embert kell ellássanak – ezért alakulnak ki hosszú sorok, és ezért kénytelenek a betegek a leválasztott folyosón, illetve kint az udvaron várni. Egyszerűen nem engedhetik be őket a másik részre, mivel az fertőzésmentes övezet.



Az intézet vezetője beszámolt arról is, hogy mi az eljárás egy megfertőződött személlyel. Beszámolója szerint amint kiderül, hogy valakinek a teszteredménye Covid-19 pozitív lesz, a közegészségügyi igazgatóság a megyei kórház sürgősségi osztályára irányítja. A sürgősségi osztály fertőző betegeket fogadó részlegén radiológiai- és laborvizsgálatokat végeznek, amelyek több órát is igénybe vehetnek, amit tovább hosszabbítanak a járványügyi intézkedések (pl. a folyamatos fertőtlenítések, távolságok betartása, stb). Ezt követően kerül sor a fertőző osztályon még egy orvosi konzultációra, ami után a megfertőződött betegeket beutalják. A nyilatkozó szerint, a mindössze két járványtani szakértő orvos a már befektetett betegeket el kell lássa, de az intenzív terápiára beutalt Covid-19-es pácienseket is, és ezek mellett kell az új eseteket fogadják.



A kórház vezetősége kérvényezte a DSP felé, hogy programálva küldjék az újonnan megfertőződött betegeket hozzájuk, illetve biztosítsanak még három járványügyi szakorvost – mondta Liliana Coldea.



Gabriel Budescu, a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, azt felelte, hogy a probléma oka a kórház igazgatóságánál található, és sugallta, hogy ha a helyzettel nem tudnak megbirkózni, akkor le is lehet mondani.



Álláspontja szerint a DSP „nem egy repülőtér”, hogy az emberek programálásával és a kórházba érkezésének időzítésével, tervezésével foglalkozzanak: ezt a problémát a kórháznak kell megoldania. Nyilatkozatában elmondta, hogy nagyon megugrott a fertőzések száma, ezért előkészítettek még egy Covid-kórházat 50 ággyal, de a megyei kórház sürgősségi osztályának a problémáját – nincs hely – nem ők kell megoldják.



Megszólalásában arra kéri a betegeket, hogy legyenek türelemmel, mert azokat a lépéseket – radiológiai, labor vizsgálatok, orvosi konzultáció – nem lehet kihagyni. A sajtónak arról is beszámolt, hogy a személyzetet érintő problémát továbbította a katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) vezetőjéhez, dr. Raed Arafathoz. Nagyon örvendetes lenne, ha találnának három szabad járványügyi szakorvost – de a helyzet mindenhol hasonló. Következtetése szerint aki a kórházat vezeti, annak be kell látnia a lehetőségek határait, vagy nincs meg az erre való akarat, akkor hagyja, hogy mások töltsék be a tisztséget, akik szembe tudnak nézni a problémákkal.



Miután mindkét fél álláspontja elhangzott a tanácskozáson Szeben megye prefektusa, Mircea Creţu, egy újabb válságtanácskozást jelentett be, ami az országos intézmények felső vezetőségének részvételével fog zajlani, hogy megoldást találjanak a problémákra. (hírszerk, digi24).

