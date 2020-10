Johannis: gyors ütemben terjed a vírus, és nem tűnik el magától!

Klaus Johannis államfő kedden, a Cotroceni-palotában tartott sajtóértekezletén, az elmúlt időszak súlyosbodott járványhelyzetről beszélt.



Elmondta, hogy a járványnak egy nehéz szakaszában vagyunk, ez a koronavírus-járvány második szakasza, amikor napról-napra az Európai Unió más tagállamaiban is magas mért esetszám.



Ezért ismét felszólította az állampolgárokat, hogy legyenek óvatosak, és szigorúan tartsák be a koronavírus terjedésének megelőzésére hozott szabályokat.



A koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések és korlátozások folyamatos megkérdőjelezése bizalmatlanságot kelt, ami káros hatással van a közegészségügyre – véli az ország elnöke, aki hangsúlyozta, az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy az egészségügyi szabályok betartásával, illetve – indokolt esetben – szigorú intézkedések bevezetésével ellenőrzés alatt tartható a járvány.



Az államfő beszélt arról is, hogy a hatóságok folyamatosan alkalmazkodnak a helyzethez, tanulnak a saját hibáikból. „Sokkal könnyebb most betartani az egészségügyi intézkedéseket és óvatosaknak lenni, minthogy később bánjuk, hogy nem tettünk meg minden tőlünk telhetőt szeretteink életének megmentése érdekében” – fogalmazott.



Johannis szerint igen gyors ütemben terjed jelenleg a vírus, és nem szabad azzal ámítanunk magunkat, hogy majd magától eltűnik. „Csak úgy tudunk majd túljutni ezen a helyzeten, ha szigorúan betartjuk a szabályokat, és a körülöttünk élőket is arra biztatjuk, hogy hasonlóképpen járjanak el.” – nyomatékosította.



„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy túlzsúfoltakká váljanak a kórházak, és hogy az intenzív terápiás osztályok képtelenek legyenek a súlyos esetek befogadására és kezelésére. Ezzel kapcsolatban azt kértem a miniszterelnöktől és az egészségügyi minisztertől, hogy valós időben kövessék az intenzív terápiás helyek igénybevételét, és készüljenek fel a még súlyosabb helyzetre azáltal, hogy bővítik az intenzív osztályok kapacitását” - mondta, és arra szólította fel a miniszterelnököt és az egészségügyi tárca vezetőjét, hogy valós időben kövessék az intenzív terápiás helyek igénybevételét.



A parlamenti választások kapcsán elmondta, hogy a szabad választások képezik a demokrácia lényegét, s mivel a parlament mandátuma decemberben lejár, szükségképpen meg kell tartani a december 6-án esedékes választásokat. Érvelése szerint a halasztást egyetlen szakember nem ajánlotta, másrészt egyszerűen semmi nem garantálja, hogy márciusban jobb lesz a helyzet, mint decemberben. (agerpres / hírszerk. )

