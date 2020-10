Betiltották a nagyobb családi rendezvényeket, van, ahol a szabadban is kötelező lesz a maszkviselés

Az országos vészhelyzeti bizottság kedd esti ülését követően az egészégügy miniszter, Nelu Tătaru elsőként bejelentette, hogy október 15-től újabb 30 nappal hosszabbítják meg a veszélyhelyzetet Romániában.



Bejelentették azt is, hogy tilos ünnepélyeket tartani (bulikat, lakodalmat, keresztelőt), amíg a válságos helyzeten túl nem jutunk.



Raed Arafat az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője tisztázta: az egyházi szertartásokat el lehet végezni, a rájuk vonatkozó szabályok betartása mellett. Például egy gyereket meg lehet keresztelni egy limitált létszámú jelenlévővel (16 személy) a templomi-egyházi szertartás keretén belül, viszont a szokás szerint utána következő keresztelővel járó ünnepély tilos lesz.



Incidencia: a sajtótájékoztatón kiderült, hogy 1000 lakosra számítják az új eseteket, viszont ebbe nem számítják bele az izolált és járványügyileg kontroll alatt tartott fertőzési gócokból (kórházak, öregotthonok, bentlakások) származó új eseteket



Elmondta, hogy azokon a településeken, ahol a két heti új megfertőzőtek aránya 1000 lakosra eléri a 3-at, azokban a településekben kötelező lesz a védőmaszk viselése. Ahol a fertőzöttségi arány 3 alatt van, ott csak a zsúfolt helyeken lesz kötelező a védőmaszk viselése - de egyébként ajánlott.



Azokon a településeken, ahol az új fertőzések 14 napra összesített incidenciája ezer lakosra vetítve kisebb vagy egyenlő 1,5-tel, 50%-os kapacitással működhetnek a színházak, mozik és előadótermek, illetve az éttermek és kávézók.



Ha az incidencia ezer lakosra vetítve 1,5 és 3 között alakul, a fenti intézmények 30%-os kapacitással működhetnek, legkésőbb 23 óráig, amennyiben pedig meghaladja a 3-at, felfüggesztik ezek tevékenységét' - magyarázta az államtitkár.



3-as incidencia fölött a szálláshelyek csak saját vendégeiket szolgálhatják ki.



Az öregotthonok, valamint a fogyatékkal élő személyek számára létrehozott központok valamennyi dolgozóját hetente egyszer tesztelni kell koronavírusra - jelentette ki Raed Arafat.



"Csökkentenünk kell a kockázatot. Most már nincs 14 napos beosztás, az emberek jönnek-mennek, váltásban dolgoznak, ezért a központokban élők védelme érdekében szükség van a gyakori tesztelésre" - fogalmazott a belügyminisztériumi államtitkár.



A decemberben esedékes parlamenti választásokat megelőző kampány kapcsán Arafat leszögezte, a zárt térben zajló rendezvényeken legtöbb 20, a szabadtérieken pedig legtöbb 50 személy vehet majd részt.



Nelu Tataru rámutatott, akárcsak más európai országokban, Romániában is növekvő tendenciát mutat a koronavírusos megbetegedések száma, az elmúlt napokban - a hétvégi napokat leszámítva, amikor kevesebb tesztet végeznek - meghaladta a háromezret. A legjelentősebb esetszám-növekedés továbbra is Bukarestben, valamint Fehér, Bákó, Temes, Prahova, Kolozs és Iaşi megyében észlelhető, ahol erőteljes a vírus közösségi terjedése.



A miniszter hozzátette, a testület keddi ülésén döntés született azokról a korlátozó intézkedésekről is, amelyeket a megyei vészhelyzeti bizottságoknak kell alkalmazniuk helyi szinten, a járványhelyzetnek megfelelően, ugyanakkor jóváhagyták a magas járványügyi kockázatot jelentő államok listáját. A jegyzéken szereplő államokból Romániába érkezőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk, leszámítva azokat, akik legtöbb három napra érkeznek Romániába. Ők az utazást megelőző 48 órában végzett negatív koronavírusteszttel kiválthatják a karantént - ismertette Tătaru.



Az új szabályok teljes listája megtalálható itt:



❗Vă rugăm să ne ajutați prin a distribui mesajul❗

❗HOTĂRÂRE nr. 49 din 13.10.2020

privind propunerea prelungirii stării... Közzétette: Ministerul Afacerilor Interne, Romania – 2020. október 13., kedd