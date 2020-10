Emberi Jogok Európai Bírósága: a romániai érettségi nem diszkriminálja a magyar diákokat

Emberi Jogok Európai Bírósága kedden közzétett döntése értelmében a romániai érettségi nem diszkriminálja a romániai magyar diákokat.



A strasbourgi emberjogi bírósághoz több romániai magyar nyújtott be panaszt, mi szerint a magyar anyanyelvű diákokat hátrányosan megkülönbözteti a romániai érettségi, mivel a kisebbségi diákoknak eggyel több vizsgájuk van, s így kevesebb idejük van felkészülni, mint román anyanyelvű társaik.



Az Ádám és mások vs. Románia perben a hét bíró közül ötön a panasz elutasították, míg ketten, a magyarországi és a romániai bíró – Paczolay Péter és Moțoc Iulia – meglapozottnak látták.



Az 5/2 arányú döntés érvelése felhívja a figyelmet, hogy a kisebbségiek anyanyelvi érettségi vizsgáját, éppen a nemzeti kisebbségeket védő törvények mentén szervezik, amely kötelezi Romániát, hogy ezt a vizsgát lehetővé tegye a romániai magyar diákok számára is. Így igaz, hogy a kisebbségi diákoknak eggyel több vizsgájuk van, de az emberjogi bíróság szerint ezt ők tudatosan és önkéntesen választják. Az érvelés szerint a román állam a plusz egy vizsgával éppen elismeri a kisebbségi igényeket, és megfelelő törvényes keretek mentén biztosítja a jogukat, hogy a kisebbségi nyelven is tanulhassanak és érettségi vizsgát tehessenek le.



