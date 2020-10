Koronavírus: 4000 fölött az új fertőzöttek száma!

Az elmúlt 24 órában 4016 új COVID-19 esetet jelentettek, több mint 900-zal többet, mint tegnap. További 66 halálesetről számoltak be, és 686-on vannak az intenzív terápiás osztályokon.



Bukarestben további 669 megbetegedést igazoltak, a legtöbbet a pandémia kezdete óta, és a fertőzési arány 2,82-re emelkedik.



Romániában az első eset, hogy túllépik az esetszámok a négyezret. Az elmúlt 24 órában az elvégzett tesztek száma is rekordnak számít a 31 318 személy letesztelésével. Az elmúlt napon az ismét letesztelt pozitív esetek száma: 894, míg a járvány kezdete óta Romániában 2 740 624 tesztet végeztek.



Ugyancsak a járvány kitörése óta összesen 164 477 esetet igazoltak, és 122 714 Covid-19-e diagnosztizált beteget nyilvánítottak gyógyultnak.



Jelenleg Covid-19 megbetegedéssel a kórházakba beutalt személyek száma 9439, amelyből 686-an igényelnek intenzív terápiás kezelést.



A járvány kitörése óra Romániában 5601 elhalálozást tartanak számon. Az elmúlt 24 órában meghalt 66 személy közül 38-an férfiak és 28-an nők voltak, és mindenikük más társbetegségben is szenvedett.



A legmagasabb megfertőződési arányokat - Bukarest (2,82) után - Fehér (2,75), Vâlcea (2,35), Iași (2.15), Bákó (2,04), Neamț (2,10), Szilágy (2,03) és Szeben (2,01) megyékben mérték.



Az 1,5-ös fertőzési arány határértékét a következő megyékben lépték túl: Krassó-Szörény, Kolozs, Brassó, Temes, Ilfov, Hargita, Prahova, Dâmbovița és Dolj.



Az azonosított megfertőződött személyek közül 15 843-an otthoni elkülönítésben vannak, míg 8 959 személy intézményes elkülönítésben. Otthoni karanténban 36 250 személy tartózkodik, és 43 személy van intézményes karanténban. (hírszerk.)





