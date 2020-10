Sokkoló felvétel: azért bántalmazott egy óvodást az óvónő, mert nem akart gyümölcsöt szeletelni

Felháborító videófelvétel került ki a közösségi médiára, amelyet maga az óvónő készített egy Ialomița megyei település óvodájában. Az óvónő felvételét egy szülő tette közzé a Facebookon, és azon jól kivehetően látszik, amint az ijedt kisgyerekek arra vannak utasítva, hogy műanyagkéssel gyümölcsöket szeleteljenek: amikor pedig az egyik gyerek ezt nem teszi meg, a pedagógus megüti, ami után a gyerek sírni kezd – a többi óvódás pedig még inkább megrettenve, reszkető kézzel szeletel a késsel.



Az Eudupedu.ro megkereste Ialomița megye tanfelügyelőjét, Steluța Iuliana Mitreat, aki elmondta, hogy az óvónő munkaszerződését azonnali hatállyal felbontották, vagyis már nem dolgozik a tanügyben.



A tanfelügyelő szerint a felvételen egyértelműen és minden kétséget kizáróan látszik, hogy a gyerekek traumatizálva vannak. Ezért a videó nyilvánosságra kerülése után azonnal megkereste a szülőket és a gyerekeket, és megtették a szükséges lépéseket: már másnap reggel elbocsátották az agresszióért felelős óvónőt.



„A mai naptól legfeljebb azért jöhet be az iskolába (az óvoda létesítménye a helyi iskola berkeiben működik – szerk. megj.), hogy kivegye a számára szükséges okmányokat, hogy nyugdíjazzák” – nyilatkozta a tanfelügyelő, aki tisztázta, hogy az erőszakos tanügyi alkalmazott már nyugdíjas korban van, viszont az iskola továbbra is alkalmazta, mert ezt a tanügyi törvénykezés lehetővé teszi.



Az erőszakos megnyilvánulása után viszont többé nem lesz lehetősége, hogy a tanügybe dolgozzon, jelentette ki Steluța Iuliana Mitreat. Arról is beszámolt, hogy a szülők hatósági feljelentést is tettek az ügyben, és ő arra biztatta őket, hogy azt ne vonják vissza azért, amiért az óvónőt kirúgták, mert helye van a hatósági vizsgálatnak is, mivel a törvény előtt felelős a gyerekekkel szemben tanúsított viselkedéséért.



A tanfelügyelő arról is beszámolt, hogy felvették a kapcsolatot egy másik óvodával, és kérvényezték, hogy a gyerekeket lehessen egy másik tanintézménybe járatni, ami segíthet nekik feldolgozni a traumát.



A tanfelügyelő kijelentette, hogy ezidáig ilyen helyzet nem fordult elő – vagy ha igen, akkor nem jelentették –, és arra kéri a szülőket, hogy ha nem megfelelő oktatói magatartásról, viselkedésről értesülnek, azonnal jelentsék az illetékeseknek (tanügy, hatóságok). Ilyen gyakorlatokat nem szabad megtűrni az oktatási rendszerben, és a törvényes keretek nem hiábavalók – tette hozzá.



A megyei tanfelügyelőség vezetője bocsánatot kért a szülőktől az eset miatt, akkor is, ha szerintük nem az ők hibájuk, és annak tudatában, hogy egy bocsánatkérés nem oldja meg egyetlen traumatizált gyerek gondját sem. (edupedu.ro)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!