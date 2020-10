Ahol a megbetegedések száma eléri a 3-at ezer lakosra vetítve, mindenhol kötelező lesz a maszk

Elfogadta szerdán a kormány a veszélyhelyzet újabb harminc nappal való meghosszabbításáról szóló határozatot - közölte a kabinet ülését követően a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője, Raed Arafat.



A belügyminisztériumi államtitkár rámutatott, a határozatba belefoglalták az országos vészhelyzeti bizottság által kedden javasolt intézkedést, miszerint azokon a településeken, ahol az elmúlt 14 napban jegyzett új megbetegedések összesített száma ezer lakosra vetítve 0 és 3 között van, a zsúfolt helyeken és a tanintézetek 50 méteres körzetében kötelező a védőmaszk viselése. Ha az ezer lakosra jutó igazolt esetek száma meghaladja a 3-as küszöbértéket, a szabadban mindenütt kötelező a védőmaszk viselése.



A határozat egy másik előírása szerint ha az összesített incidencia ezer lakosra vetítve 0 és 1,5 között van, 50%-os kapacitással működhetnek a színházak, mozik, éttermek és kávézók, ha 1,5 és 3 közé tehető, befogadóképességük 30 százalékával működhetnek, ha pedig meghaladja a 3-at, be kell zárniuk - mondta Arafat.



Bekerült a határozatba az az előírás is, amely tiltja a magánrendezvények - lakodalmak, keresztelők, más ünnepségek - szervezését, illetve arról is rendelkezik a határozat, hogy az öregotthonok, valamint a fogyatékkal élő személyek számára létrehozott központok valamennyi dolgozóját hetente egyszer tesztelni kell koronavírusra.(agerpres)

