Favipiravir: 220 ezer Covid-19 kezelésében hatékony tabletta érkezik Romániába

Csütörtökön 220 ezer tabletta Favipiravir érkezik Romániába. A gyógyszerkészítményt az influenza és az új koronavírus megfertőződés kezelésében is alkalmazzák - számol be a Ziarul Financial.



A következő hónapokban 770 ezer dózis kell befusson a romániai Unifarmhoz, amely mintegy 10 ezer beteg kezelésére elegendő.



Az antivirális készítményt a Covid-19 enyhébb tünetegyüttesének kezelésében alkalmazzák hatékonyan – tehát nem egy ellenszerről van szó –, olyan országokban használták mint Kína, India és Oroszország.



A recens klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy elősegíti a vírus legyőzését, vagyis egy 11 napos lábadozást 4 napra rövidíthet a Favipiravir, így jelentősen hozzájárulhat a gyógyuláshoz.



A gyógyszerkészítményt az Egészségügyi Minisztérium augusztusban vezette be, mint a Covid-19 kezelésére alkalmast. (zf.ro)

