Covid-19: ismét 4 ezer fölött az új esetek száma, 73-an hunytak el, és 721 beteg van intenzív terápián

A csütörtöki adatok szerint az elmúlt 24 órában 4013 újabb koronavírus-fertőzést azonosítottak, továbbá 73 elhalálozást jelentettek be, akik közül 46 férfi, 27 nő volt, és mindenikük valamilyen társbetegségben is szenvedett.



Csütörtökön az intenzív terápiára beutaltak száma 721-re emelkedett – a pandémia kezdete óta ez a szám sosem volt ilyen magas. A különböző Covid-kórházakban jelenleg 9611 ember van beutalva.



Az elmúlt napon 29 646 tesztet végeztek, illetve 691 Covid-19 pozitív esetet teszteltek újra.



A legtöbb új megbetegedést ma is Bukarestben regisztrálták, összesen 777-et, Kolozsváron 227 új megbetegedést mutattak ki az elmúlt 24 órában. A legtöbb fertőzött eset változatlanul Bukarestben (24.895), valamint Suceava (7599), Prahova (7438), Brassó (7295) és Iaşi (7275) megyében van.



Az új koronavírus-fertőzés miatt Romániában otthoni vagy intézményes elkülönítésben 26 158 személy van, illetve otthoni vagy intézményes karanténban 40 179 ember.



A járvány kezdete óta a csütörtöki adatokkal összesen 168 490 Sars-Cov-2-vel megfertőződött esetet regisztráltak, amelyek közül 125 009 személyt nyilvánítottak egészségesnek, és összesen 5674 elhalálozás történt.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport közölte, hogy a megyei szintű fertőzési arányokat a nap folyamán később közlik, ugyanis az csütörtöktől, azaz október 15-től hatályba lépett rendelet értelmében ezt az arány másként számítják: azaz az új megfertőződési arányba (hogy 1000 lakosra hány eset jut az elmúlt 14 nap adatait összevetve) immár nem kerülnek be az izolált és epidemológiailag ellenőrzés alatt tartott új megfertőződések (kórházak, idősotthonok, lokalizált gócpontok).



A belügyminisztérium ismételten arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben a járványtani intézkedések megszegését, be nem tartását észlelik, azt jelentsék az 0800.800.165 zöld telefonvonalon.



A járványügyi információs zöld számon - 0800.800.358. tájékoztatást lehet lehet kérni a hatóságoktól a pandémia kapcsán, viszont hangsúlyozzák, hogy ez nem segélyhívószám.



Amennyiben vészhelyzeti eset áll fenn, akkor továbbra az 112 integrált sürgősségi segélyhívószámot indokolt tárcsázni.

(hírszerk.)





