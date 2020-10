Szent Paraszkiva: a csendőrség azért nem lépett fel az erőszakos hívekkel szemben, hogy elkerüljék az erőszakot

Mint beszámoltunk róla, Iași városában szerdán megtartották az ortodox katedrális védőszentje – Szent Paraszkiva – köré szervezett ünnepélyt, ahol a kirendelt hatósági erők elvesztették az események feletti ellenőrzést, és tétlenül hagyták, hogy több tucatnyi ember megszegje a járványügyi intézkedéseket az eseményen.



Csütörtökön a helyi csendőrség azzal magyarázta, hogy engedte a járványügyileg szabályozott eseményt agresszívan fellépő tüntetők által megzavarni, és az intézkedéseket a szemük előtt semmibe venni, hogy ezzel a lépéssel sikerült „elkerülniük az erőszak eszkalációját” – tehát jó döntést hoztak - írja az Adevarul.ro.



Szerdán, mikor Romániában 4 ezer fölötti újabb Covid-19 eset beazonosítását jelentették be a hatóságok, a rendezvényen mintegy 300 tüntető jelent meg, akik a helyszínre rendelt rendfenntartóknak azt skandálták, hogy „Vigyen el az ördög!”, „Majd mind számolni fogtok!”, illetve „Le a diktatúrával!”. Egyes tüntetők agresszíven reagáltak a helyszínen lévő újságírók jelenlétére is, de azokkal a hívőkkel is szemben is erőszakosan viselkedtek, akik betartották az epidemiológiai előírásokat.



Ezt követően mintegy 60 személy maszk nélkül, és a távolságtartást figyelmen kívül hagyva a tér közepére nyomult, akik körül néhányat a rendezvény szervezői a katedrális udvarára invitáltak, hogy „megtárgyalják” a dolgot. Egyesek ekkor erőszakosan Szent Paraszkiva ereklyéihez nyomultak, és azt szertartásosan megérintették, megcsókolták, a sajtóértesülések és a médiában azóta elterjedt fotók szerint.



Egy ortodox egyházi méltóság, Constantin Sturzu, a Digi24 megkeresésére elmondta, hogy nagyon nehezen kezelhető helyzetben találták magukat, de a rendfenntartó erők a lehető leghelyesebb döntést hozták (azzal, hogy nem csináltak semmit – szerk. megjegyz.). Ezt követően további más híveknek is megengedték, hogy az ereklyékhez járuljanak, attól függetlenül, hogy helybéliek voltak – akiknek ez különböző korlátozó intézkedésekkel, de meg volt engedve – vagy máshonnan érkezett zarándokok voltak: akik egyáltalán nem vehettek volna részt az ünnepélyen.



Raed Arafat, a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője, belügyi államtitkár ellenben azt nyilatkozta, hogy a történtekhez nem tud hozzászólni, mivel őt nem tájékoztatták semmilyen döntésről, amely megváltoztatta volna a szabályokat, nem tudja kik hozták meg a döntéseket, és milyen alapon. „Ezeket meg kell beszélni, főként a közrend fenntartását illetően” – nyilatkozta egy sajtótájékoztatón az Adevarul szerint.



A történtekre hivatalos választ egyedül a Bákó megyei csendőrség akciócsapata adott, akinek a szóvivője, Alexandru Mormenchi, elmondta, nagyra értékelik a rendfenntartók munkáját, amellyel a helyzetet kezelték, és elkerülték az erőszak eszkalációját, amely árnyékot vethetett volna a keresztény vallásos eseményre. Álláspontja szerint az összes azelőtt meghozott intézkedés a járvány terjedésének a megelőzését szolgálta, viszont „nem maradhattak tétlenül” mikor a jelenlévő embereket veszélybe sodorhatták volna a történések.



A sajtóértesülések szerint csak este hét órától zajlott tovább szabályszerűen az ereklyelátogatás, majd tíz órakor, mikor jelentősen lecsökkent a zarándokok létszáma, visszavitték Szent Paraszkiva maradványait a katedrálisba.



A csendőrség adatai szerint október 8-tól kezdődően mintegy 25 ezer ember járult a szent maradványokat tartalmazó ereklyéhez. (adevarul, digi24, hírszerk.)

Nyitókép: digi24 / képernyőmentés

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!