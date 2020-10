Öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a PSD volt kincstárnokát

A legfelsőbb bíróság öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Szociáldemokrata Párt (PSD) volt kincstárnokát. Mircea Drăghici-ot sikkasztás és a párttámogatásként nyújtott összegeknek az eredetitől eltérő célokra való felhasználása miatt állították bíróság elé. Az ítélet nem jogerős.



A csütörtökön kimondott ítéletben Mircea Drăghici 4 évet kapott a párttámogatásként nyújtott összegeknek az eredetitől eltérő célokra való felhasználása miatt, és 3 évet sikkasztás miatt. A két büntetést részben összevonták, így 5 év szabadságvesztést szabott ki a bírói testület.



A szabadságvesztésen kívül több jogot is megvontak Mircea Drăghici-tól a következő 3 évre: például a köztisztség vállalásának, az államhatóság gyakorlását feltételező tisztség vállalásának, illetve a bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált szakmája gyakorlásának jogát.



A bíróság ugyanakkor megállapította, hogy a Szociáldemokrata Párt nem lépett be civil félként a perbe.



Az ítélet értelmében 19.000 eurót koboznak el Mircea Drăghici-tól.



A bíróság döntése megfellebbezhető.



A korrupcióellenes ügyészség (DNA) 2019. július 25-én emelt vádat a Szociáldemokrata Párt (PSD) volt kincstárnoka ellen.



A vádirat szerint Mircea Drăghici 2018. február 15-e és június 11-e egy saját ingatlan vásárlására használt fel 380 ezer eurót a párt által az Állandó Választási Hatóságtól kapott támogatásból, amelyet az alakulat kincstárnokaként ő kezelt. Az ingatlan árának kétharmadát törlesztette ebből az összegből, és egy fiktív bérleti szerződéssel próbálta azt a látszatot kelteni, hogy az összeget bérleti díjként a párt fizeti.



A vádhatóság csütörtöki közleményében rámutat, Mircea Drăghici 2018 februárjában egy családtagjával együtt megállapodott egy 500 ezer eurót érő ingatlan tulajdonosával, hogy megvásárolja azt úgy, hogy részben a párt által felvett támogatásból, részben saját forrásokból fizeti ki. Az épület tulajdonosa és a gyanúsított, illetve családtagja közötti elővásárlási szerződés 2018. február 15-én jött létre, és ugyanezen a napon a párt bérleti szerződést kötött az épületre. Az ügyészek szerint a bérleti szerződést 2018. március 1-jétől kezdődően 10 évre kötötték, 2029. március 1-jéig, a bérleti díj összege pedig 380.000 euró volt, amelyet 18 hónap alatt kellett kifizetni. A valóságban azonban a szerződés teljes értékét öt hónap alatt kifizették a politikai pártok tevékenységének finanszírozásáról szóló, 2006/334-es törvény alapján nyújtott támogatásból – állítja a DNA. Miután az Állandó Választási Hatóság vizsgálódni kezdett a támogatás felhasználásáról, a bérleti szerződést és az elővásárlási szerződést is felmondták, a bérleti díjként és a lakás áraként kifizetett összegeket pedig visszavonták - derül még ki a vádhatóság közleményéből.



Emellett az ügyészek szerint 2017 júliusában Mircea Drăghici egyik családtagja megvásárolt a párttól egy több mint 300 ezer lejt érő luxusgépkocsit, de nem fizette ki azt, csak egy évvel később, 2018 augusztusában utalták az autó vételárát. (agerpres)

Nyitókép: Ichigo121212 képe a Pixabay -en.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!