Kolozs megyében három településen kötelezővé vált a maszkviselet

Három Kolozs megyei településen meghaladta a koronavírusos esetek aránya a 3 ezreléket, így szabadtéren is kötelezővé válik a maszkviselés - közölte Mircea Abrudean prefektus.



Az érintett települések Szamosújvár, Kackó és Szék.



Szamosújváron 4,24, Kackón 7,53, Széken 4,36 az ezer főre vetített megbetegedések száma.



„A helyzet már több mint aggasztó, egyenesen riasztó. Kolozs megyében három településen haladta meg a 3 ezreléket az esetszám. A számok növekedése alapján rövidesen Kolozsváron is elérjük a 3 ezreléket. Ha ezt meghaladjuk, más forgatókönyvre, más intézkedésekre, más korlátozásokra lesz szükség. Bizonyos körülmények között és bizonyos tényezők szem előtt tartásával még a település karantén alá vonását is fontolóra vehetjük” – mondta a prefektus.



Mircea Abrudean arra kérte a megye lakosságát, hogy mindenki viseljen maszkot kül- és beltéren egyaránt, ott is, ahol az esetszám viszonylag alacsony.



Mint írtuk, az utóbbi 24 órában 227 személy koronavírus-fertőzöttségéről érkezett jelentés Kolozs megyében. (agerpres)

Nyitókép: rottonara képe a Pixabay -en.

