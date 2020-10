Hegedüs Csilla: az RMDSZ egy befutó helyet ajánlott az EMSZ-nek

Az RMDSZ szóvivője a Transindexnek megerősítette, egyelőre nem sikerült megegyezésre jutni az EMSZ-el a parlamenti képviselői helyek kapcsán, ezért holnap folytatódnak a tárgyalások.



"Az EMSZ két befutó képviselői helyet kért, mi egy biztos befutó parlamenti helyet ajánlottunk fel, figyelembe véve, hogy a 2016-os helyhatósági választásokon hány polgármesteri helyet ért el az MPP, szemben a mostani helyzettel. A mi számításaink szerint tehát egy biztos bejutó hely jár nekik. Erről fog holnap dönteni a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT)".



A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) számára biztosított helyről a szóvivő szintén azt nyilatkozta, hogy holnap lesz végleges döntés az ifjúság jelöltjének személyét illetően.



Mezei: ha kapunk helyet, kampányolunk, de ha nem, úgyis együttműködnénk



“Mi hosszú távú együttműködési projektet szeretnénk megvalósítani az RMDSZ-szel", mondta el Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke a Transindexnek, hangsúlyozva, hogy elsősorban nem parlamenti helyeket kértek, hanem azt, hogy megegyezés szülessen az autonómiastatútumról, a tanügyi reformról és az önkormányzatokban való együttműködésről, valamint a szimbólumhasználatról.



Mezei azt mondja, ennek ellenére elfogadnának parlamenti helyeket is, és megvannak a nevek, akiket szívesen bejuttatnának a bukaresti törvényhozásba, de arról, hogy végül kapnak-e, a Szövetségi Állandó Tanács fog dönteni pénteken. “Amennyiben nem kapunk helyeket, mi akkor is szeretnénk egy együttműködési megállapodást”



“Ha azt szeretnénk, hogy mindenki teljes szívvel melléálljon és megpróbálja a szavazókat mobilizálni, akkor a listákon a mi jelöltjeink nevei is rajta kell legyenek. Az RMDSZ-nek szándékot kell mutatni arra, hogy megfelelő partnerként kezel minket, akár az általunk megszerzett szavazatok alapján is” - mondta az elnök.



Arányos együttműködést szeretnének, amely a magyarság érdekeit képviseli, és az alulról szerveződő kezdeményezéseket kielégíti- mondta el az elnök.



Nemrég még Kulcsár-Terza József, az MPP parlamenti képviselője egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy úgy tuja, három helyet kért az Erdélyi Magyar Szövetség, és az lenne a tisztességes, ha az RMDSZ két befutó helyet biztosítana. (hírszerk.)

