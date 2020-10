Valószínűleg kimarad a törvényhozásból Viorica Dăncilă

Nem szerepel a PSD Teleorman megyei listáján Viorica Dăncilă korábbi miniszterelnök - írja a g4media a párt rangsorolója után. Azt írják Dăncilă annak ellenére nem nyújtotta be a jelöltséghez szükséges iratcsomót, hogy korábban úgy nyilatkozott, meg szeretné pályázni a párt szenátori posztját.



A portál szerint a volt miniszterelnök egy másik megye listáján még helyet kaphat, ebben az esetben viszont a PSD központi vezetésé a döntés. A parlamenti választások jelöltlistáit október 22-ig lehet benyújtani.



Valószínűleg kimarad a parlamentből Carmen Dan korábbi belügyminiszter is, aki a párt Teleorman megyei szenátori listáján a második, nem befutó helyet kapta.



Dăncilă korábban a Digi24 televíziónak úgy nyilatkozott, hogy a teleormani PSD-ben még mindig Liviu Dragnea korábbi pártelnöknek befolyása alatt van, aki nem szeretné, ha szerepelne a listán, mert ellenezte, hogy kegyelmet kapjon. Állítólag most várja a PSD központi vezetésének a döntését, akik viszont a lap értesülései szerint nem szeretnének olyan embereket a parlamentbe juttatni, akik jelentősen rontották a párt megítélését Liviu Dragnea pártelnöksége idején. (g4media)

