Orban: Iașiban a hatóságok jó döntést hoztak, de beszélni fognak az egyházi vezetőkkel

A Szent Paraszkiva ünnepen kialakult helyzettel kapcsolatban Ludovic Orban kijelentette, hogy a karbantartó erők „operatív” döntést hoztak, amikor végül megengedték a más városokból összegyűlteknek is, hogy a szent maradványai előtt tisztelegjenek, mert ezzel megelőztek egy másik botrányt, amely „akár verekedéssel is végződhetett volna”.



Leszögezte azonban, beszélni fognak az ortodox egyházfőkkel, hogy jelen körülmények között a zarándoklatokat betiltsák, a lelkészek pedig a szabályok betartására szólítsák fel a híveket. Hozzátette, sajnos még mindig vannak a papok között olyanok, akik tagadják a veszélyt.



Ludovic Orban kormányfő úgy vélekedett, hogy a legutóbbi intézkedések nyomán 7-10 nap alatt meg lehet állítani a koronavírus-esetek számának a növekedését.



A Digi24 csütörtök esti műsorában Orban kifejtette, hogy az új intézkedések nyomán leállították a tevékenységeket ott, ahol a legmagasabb volt a fertőzési arány, elrendelték a maszkok viselését az utcákon is és szigorítottak az ellenőrzéseken, most már civil ruhás rendőrök is ellenőrzik az intézkedések betartását. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!