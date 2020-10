Koronavírus-fertőzött lett a gyergyószentmiklósi polgármester

Gyergyószentmiklós megválasztott polgármestere, Csergő Tibor András a közösségi médián jelentette be, hogy október 15 estélyén kiderült, hogy elkapta a Covid-19 fertőzést.



“Tisztelt Mindenki! A tegnap este kiderült, hogy koronavírus fertőzött lettem. A tegnaptól családommal otthoni izolációra rendezkedtünk be, remélve azt, hogy komplikációk nélkül éljük meg a következő két hetet. Jól érzem magam, csak az ízlelés és a szaglás érzete tompult nagymértékben. Kitartást és gyógyulást betegeskedő sorstársaimnak! Vigyázzunk magunkra és egymásra, tartsuk be az orvosok és a hatóságok rendelkezéseit!” - írja a közösségi médián a város elöljárója.





