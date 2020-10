Két helyet kap az ellenzék az RMDSZ parlamenti listáján, a MIÉRT-nek csak „billegő” hely jutott

A Szövetségi Állandó Tanács ma, október 16-án véglegesítette az RMDSZ parlamenti listáin induló jelöltek névsorát. A gyűlést követő sajtótájékoztatón Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta, hogy egyezség született a Szövetség és az EMSZ között, és ennek értelmében átengednek két befutó helyet: a Hargita megyei képviselői lista ötödik helyét Zakariás Zoltán, a Maros megyei harmadik képviselői helyet pedig Kulcsár-Terza József kapja meg, a szórvány képviselője továbbra is Benedek Zakariás lesz, akinek a Kovászna megyei biztos befutónak számító harmadik helyet tartják fent.



A szövetségi elnök szerint az Erdélyi Magyar Szövetség eredményei elmaradtak ugyan a szeptemberben tartott önkormányzati választásokon az MPP 2016-os eredményeitől, de az RMDSZ úgy vélte, hogy „a magyar szavazatok 92 százalékának a birtokában nagyvonalúaknak kell lennie”, ezért ugyanúgy két helyet ajánlottak az ellenzéknek, mint négy évvel ezelőtt. Hozzátette: azért tették, mert most az a cél, hogy erős parlamenti képviselete legyen a magyarságnak.



A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) jelöltjének pedig egy „billegő” helyet ajánlottak fel Bihar megyében, ezzel kapcsolatosan pedig az RMDSZ elnöke kifejtette azt a véleményét, hogy egy jó kampánnyal ez a hely is megszerezhető lesz, hiszen többször adott Bihar megye is három képviselőt.



Kelemen Hunor elmondta, hogy az RMDSZ 34 megyében indít teljes listát, 8-ban nem, a jelöltjeinek száma összesen 566. A Kárpártokon túli régiókban a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Nőszervezet javaslatára állítottak jelölteket azokban a megyékben, ahol nincs RMDSZ-szervezet.



Újságírói kérdésre válaszolva Kelemen Hunor megerősítette, hogy az elmúlt napokban Gálfi Árpáddal, Székelyudvarhely polgármesterével tárgyalások folytak egy szenátori és egy képviselői helyről. Ezt kérte Gálfi Árpád annak érdekében, hogy „az udvarhelyi magyarság is megfelelően legyen képviselve a román parlamentben”. Ezzel kapcsolatosan az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy az udvarhelyi magyarság támogatása kiemelten fontos a szervezet számára, mivel a POL-lal (Szabad Emberek Pártja) semmiféle együttműködési egyezsége nincs a szövetségnek, ezért kérésük nem teljesíthető, azonban az RMDSZ hangsúlyosan odafigyel arra, hogy az udvarhelyi magyarságot támogassák és érdekképviseletét biztosítsák.



Fölvetődött kérdésként az is, hogy az EMSZ-nek átengedett helyekről kivel tárgyalt az RMDSZ elnöke, "honnan jöttek a nevek". Kelemen Hunor elmondta: eddig is, és a mai nap folyamán is, Mezei Jánossal tárgyalt, a Magyar Polgári Párt (MPP) jelenlegi elnökével, aki a két kis párt egyesülése után a tervek szerint az EMSZ elnöke lesz. Mezei volt az, aki az említett két politikust javasolta a fölajánlott helyek betöltésére. Kelemen azt is egyértelművé tette, hogy csak Mezei Jánossal hajlandó tárgyalásokat folytatni, lévén, hogy Csomortányi István „karlendítése” óta nem ült tárgyalóasztalhoz az EMNP elnökével.



Kelemen Hunor továbbra is helyesli és támogatja a parlamenti választások december 6-i dátummal való megrendezését. Az RMDSZ elnöke elmondta, hogy tudomásul vette az Alkotmánybíróság indoklását, de a nézőpontja ebben a kérdésben nem változik. A szövetségi elnök szerint a választások után egy stabil, jobb-közép többségen alapuló koalícióra van szüksége Romániának. (hírszerk.)



