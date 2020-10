Nelu Tătaru: Még legalább két hétig emelkedni fog a koronavírus-fertőzöttek száma

Az egészségügyi miniszter szerint még legalább két hétig fokozatosan emelkedni fog a koronavírus-fertőzöttek napi száma, amely pénteken immár harmadik napja meghaladta a négyezret.



Nelu Tătaru úgy értékelte, nem lehet azonnali eredményre számítani, de a veszélyhelyzetet újabb 30 nappal meghosszabbító kormányhatározatba foglalt szigorítások várhatóan két-három héten belül éreztetik majd hatásukat.



Romániában csütörtöktől kezdődően nem szabad maszk nélkül kimenni a lakásból azokon a településeken, ahol az utóbbi két hétben a lakosság több mint három ezrelékénél mutatták ki a fertőzést, és a kevésbé fertőzött településeken is kötelezővé vált a kültéri maszkviselés a zsúfolt helyeken.



A koronavírusos betegek számára elkülönített "Covid-kórházak" telítettsége miatt most már nemcsak a legfertőzöttebb régiónak számító fővárosban, hanem országszerte elrendelték, hogy a kórházak mindenütt alakítsanak ki a koronavírusos betegek fogadására elkülönített részlegeket.



Az országban immár több mint ezer iskolát be kellett zárni (és az oktatást az internetre költöztetni), mert olyan településen működnek, amelyeken a fertőzési ráta meghaladta a három ezreléket, vagy mert legalább három osztályban megjelent a fertőzés.



A stratégiai kommunikációs törzs pénteki jelentése szerint az utóbbi napon újabb 4026 embernél mutatták ki a vírust, és további 75 koronavírusos beteg vesztette életét. Az ismert aktív fertőzöttek száma a negyvenezret, a kórházban ápoltaké a tízezret közelíti, 726 súlyos beteget pedig intenzív terápián ápolnak. (mti)

