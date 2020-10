Temesvári orvos a járványhelyzetről: már csak akkor vannak szabad ágyaink, ha valaki meghal

A román hatóságok párbeszéddel próbálják rávenni a vírustagadó, vagy fegyelmezetlen embereket a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartására, kerülik a konfliktust, mert "senki sem szeretne gumibotozó csendőröket látni" - mondta egy televíziós interjúban Raed Arafat a bukaresti belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára.



A Hotnews.ro portál szombati beszámolója szerint az országos operatív törzs illetékese borúlátóan nyilatkozott a kórházakra nehezedő egyre nagyobb nyomásról: Arafat úgy értékelte, hogy a román egészségügyi rendszer - mind a befogadó kapacitás, mind a személyzet leterheltsége szempontjából - "elvesztette a Covid-19 elleni harcot".



"El fogunk jutni oda, hogy a fertőzötteket már nem tudjuk a Covid-kórházakba vinni. Ezért a többi kórházban is meg kell szervezni az útvonalakat a fertőzöttek fogadására, el kell különíteni számukra helyeket az intenzív osztályon" - magyarázta az államtitkár.



Virgil Musta, a temesvári járványkórház főorvosa arról számolt be: péntek este egy válságos állapotban mentővel érkező koronavírusos páciens már csak úgy jutott lélegeztető géphez, hogy pont akkor halt meg egy betegük az intenzív osztályon. A Mediafax hírügynökség által idézett főorvos azt mondta: kollégáival attól rettegnek, hogy hamarosan nekik kell majd eldönteniük, melyik páciensük haljon meg, és melyikük maradjon életben.



Romániában szombaton túllépte a 70 százalékot a telítettség a Covid-kórházak intenzív osztályain. Az utóbbi 24 órában csaknem négyezer újabb fertőzést diagnosztizáltak, ami kevesebb mint két százalékkal marad el az előző napi rekordtól, de 38 százalékkal meghaladja az utóbbi két hét átlagát. Bár minden korábbinál több, csaknem 32 ezer tesztet értékeltek ki, a pozitív tesztek aránya - amely már több mint egy hete nem csökkent tíz százalék alá - szombaton is meghaladta a 12 százalékot. (MTI)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!