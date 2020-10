A háromezrelékes fertőzési szint ellenére, mégis nyitva maradhatnak a fővárosi iskolák és óvódák?

Románia szinte egész területén gyorsul a koronavírus-járvány terjedése. Lakosságarányosan az utóbbi két hétben Bukarestben terjedt leggyorsabban a fertőzés, ahol 26.703 fertőzött van jelenleg.



A 3 ezrelékes küszöb meghaladásakor speciális intézkedéseknek kell életbe lépniük, amelyek egy részét a kormány a veszélyheyzet meghosszabbításakor ismertette. Ezek közé tartozik az iskolák és más tanügyi intézmények bezárása és a kizárólagos piros forgatókönyv érvényesítése, amely intézkedést azonban vonakodnak meghozni a hatóságok. Pénteki cikkünk kapcsán már feltettük ugyan a kérdést: Miért vonakodnak a tanárok az online óráktól? – ehhez azonban hozzá kell tenni azt is, hogy a hatóságok és az illetékesek miért nem tudnak gyors és hatékony döntéseket hozni? – például a fővárosi iskolák és óvodák ügyében.



A bukaresti iskolák és óvodák esetében ez a fajta halogatás ugyanis azzal járt, hogy Bukarest Municípium Sürgősségi Esetek Bizottsága (CMBSU) annak ellenére nem hozott döntést, hogy a közegészségügyi hatóság számításai szerint már napokkal ezelőtt meghaladta a három ezreléket a fertőzési ráta Bukarestben. Az illetékesek akkor arra hivatkoztak, hogy megvárják stratégiai kommunikációs csapat keddi jelentését, de csak abban az esetben zárják be az iskolákat, ha a GCS által közölt fertőzési ráta "tartósan és jelentősen" meghaladja a 3 ezreléket.



Vasárnap a GCS számításai alapján már hivatalosan is átlépte Bukarestben a koronavírusos újonnan fertőzöttek száma a lakossághoz viszonyított háromezrelékes arányt. Gheorghe Cojanu prefektus és egyben Bukarest Municípium Sürgősségi Esetek Bizottságának elnöke azonban vasárnap úgy döntött inkább nem hívja össze a sürgősségi bizottság tagjait. Így azonban a döntés meghozatalára továbbra is várni kell.



Monica Anisie tanügyminiszter kijelentette, ha Bukarest Municípium Sürgősségi Esetek Bizottsága részéről nem születik döntés, a főváros diákjait és óvodásait a sárga forgatókönyv szerint fogják oktatni a továbbiakban. Gheorghe Cojanu prefektus és egyben a bizottság elnöke erre reagálva válaszolta, csak hétfőn hívja össze a vészhelyzeti bizottságot, akkor döntenek majd az iskolák működéséről. A tanügyminiszter hozzátette, holnap reggel 8 órakor fogja felhívni a prefektust, hogy tisztázzák a helyzetet.



Frissítés:

Azóta pedig jelezte, valószínűleg keddtől felfüggesztik a diákok személyes jelenlétét a bukaresti iskolákban, de a didaktikai tevékenységek folytatódnak az online rendszerben. A 14 napos felfüggesztésről azonban a sürgősségi bizottságnak kell döntést hoznia, határozat hiányában azonban az oktatási intézmények a hibrid oktatásban működnek tovább, ahogy eddig is tették.

(edupedu/hírszerk.)



