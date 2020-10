Kellemes meleg idő várható a héten, 24-e után gyakori esőzések lesznek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október 19-e és november 1-je közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.



Erdélyben ezen a héten napról napra jobb idő lesz, 11 Celsius-fokról 19 fokra emelkedik a csúcshőmérséklet, 19-e és 23-a között az ilyenkor megszokottnál melegebb lesz. Ezt követően mintegy ötfokos visszaesés következik, átlagosan 14 Celsius-fokot mutat majd a hőmérő a legmelegebb délutáni órákban. Az éjszakai minimumok hasonlóan változnak: a mostani 0-3 Celsius-fokról 7 fokra nőnek, majd 2 fokra süllyednek. A következő napokban száraz idő várható, de 24-e után minden nappal nő a csapadék valószínűsége.



A Bánságban és a Körösök vidékén ezen a héten jelentős felmelegedés várható, október 22-én és 23-án akár 20-22 Celsius-fok is lehet napközben, és éjszaka sem lesz hidegebb 7-9 foknál. Ezt követően fokozatosan lehűl az idő, a jelzett intervallum végére a nappali maximumok sem haladják meg 14-16 Celsius-fokot, éjszaka 5-7 fok várható. Csapadék október 24-e után akár naponta is előfordulhat.



Máramarosban az első héten minden nap melegebb lesz, 11-12 Celsius-fokról 18-19 fokra emelkedik a csúcshőmérséklet, éjszaka 8-9 fok várható. Ezt követően itt is lehűl az idő, nappal 13-14 Celsius-fok lesz, éjszaka 4 fok körüli hőmérséklet várható. Az első öt napban száraz idő lesz, 24-e után minden nappal nő a csapadék valószínűsége, de jelentős mennyiségű esőre nem kell számítani.



A hegyekben az első két napban hideg lesz, éjszaka fagypont alá süllyed a hőmérő higanyszála, majd 23-áig felmelegedés következik, napközben akár 15 Celsius-fok is lehet, a második héten az enyhe lehűlés következtében ez 8-10 fokra esik vissza, éjszaka fagypont körül lesz a hőmérséklet. Gyenge eső, amely a periódus vége felé havas esőbe megy át, október 24-e után várható.



A prognózis a readingi (Anglia) székhelyű Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központjának (ECMWF) adatai alapján készült. (agerpres)



Kiemelt fotó: Gerd Altmann képe a Pixabay -en.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!